  1. استانها
  2. قم
۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

به مناسبت ارتحال آیت الله مؤمن؛

دروس حوزه‌های علمیه قم شنبه تعطیل است

دروس حوزه‌های علمیه قم شنبه تعطیل است

قم - دروس حوزه‌های علمیه قم فردا شنبه به مناسبت ارتحال آیت الله مؤمن نماینده مردم قم در مجلس خبرگان تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تسلیت ارتحال آیت الله محمد مومن نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان، دروس حوزه علمیه قم در روز شنبه چهارم اسفندماه را تعطیل اعلام کرد.

آیت‌الله مؤمن ۳۰ آذرماه امسال به علت خونریزی مغزی و مشکلات تنفسی در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد و به علت عدم بهبودی و برای ادامه مراحل درمانی در هشتم دی‌ماه به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم پنج‌شنبه پس از سال‌ها تلاش علمی و مجاهدت در راه انقلاب به دیار باقی شتافت.

مراسم تشییع و تدفین پیکر این عضو فقهای شورای نگهبان فردا شنبه ۴ اسفندماه ساعت ۱۰ از  مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم حضرت معصومه(س) برگزار خواهد شد.

فردا در قم عزای عمومی اعلام شده است.

کد مطلب 4549100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه