به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تسلیت ارتحال آیت الله محمد مومن نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان، دروس حوزه علمیه قم در روز شنبه چهارم اسفندماه را تعطیل اعلام کرد.

آیت‌الله مؤمن ۳۰ آذرماه امسال به علت خونریزی مغزی و مشکلات تنفسی در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد و به علت عدم بهبودی و برای ادامه مراحل درمانی در هشتم دی‌ماه به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم پنج‌شنبه پس از سال‌ها تلاش علمی و مجاهدت در راه انقلاب به دیار باقی شتافت.

مراسم تشییع و تدفین پیکر این عضو فقهای شورای نگهبان فردا شنبه ۴ اسفندماه ساعت ۱۰ از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم حضرت معصومه(س) برگزار خواهد شد.

فردا در قم عزای عمومی اعلام شده است.