به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت حوزههای علمیه با صدور اطلاعیهای، ضمن تسلیت ارتحال آیت الله محمد مومن نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان، دروس حوزه علمیه قم در روز شنبه چهارم اسفندماه را تعطیل اعلام کرد.
آیتالله مؤمن ۳۰ آذرماه امسال به علت خونریزی مغزی و مشکلات تنفسی در یکی از بیمارستانهای قم بستری شد و به علت عدم بهبودی و برای ادامه مراحل درمانی در هشتم دیماه به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل شد.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم پنجشنبه پس از سالها تلاش علمی و مجاهدت در راه انقلاب به دیار باقی شتافت.
مراسم تشییع و تدفین پیکر این عضو فقهای شورای نگهبان فردا شنبه ۴ اسفندماه ساعت ۱۰ از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم حضرت معصومه(س) برگزار خواهد شد.
فردا در قم عزای عمومی اعلام شده است.
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