سمپوزیوم «خشت خام» به گام دوم رسید/ برگزاری بدون محدودیت عنوان

حسین کهفی دبیر دومین سمپوزیوم «خشت خام» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه این سمپوزیوم در شهر یزد برگزار شده است، گفت: دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی خشت خام با حمایت شهرداری یزد و با همراهی انجمن هنرهای تجسمی یزد برگزار شد. سال گذشته طرح برگزاری این سمپوزیوم نوشته و به شهرداری یزد ارائه شد که بعد از بررسی‌های صورت گرفته این طرح پذیرفته و من به عنوان طراح و دبیر این سمپوزیوم انتخاب شدم.

وی بیان کرد: این رویداد با توجه به استفاده از متریال خشت خام، در واقع اولین رویداد هنری با چنین محتوایی در جهان به شمار می‌رود و ما بعد از تجربه برگزاری آن در سال گذشته تصمیم گرفتیم تا دومین دوره این سمپوزیوم را با رویکرد بهتری اجرا کنیم.

این هنرمند با اشاره به اینکه یزد به عنوان اولین شهر خشتی جهان شناخته شده است، تاکید کرد: ما در این سمپوزیوم برای حضور هنرمندان رویکرد عنوانی را دنبال نمی‌کنیم، چرا که خشت خود یک عنوان است و دارای قابلیت‌های بسیاری است که اگر قرار باشد به آن سمت و سو داد، چنین سمپوزیومی را محدود می‌کنیم.

وی ادامه داد: هنرمندان حاضر در این سمپوزیوم، براساس متریال خشت ایده خود را پیاده کرده و ماکت مورد نظر خود را ساخته و به دبیرخانه ارسال کردند. از بین ماکت‌های ارسال شده ۷ اثر برای بخش اصلی و ۵ اثر در بخش جنبی انتخاب شد و در کنار آن از ۳ هنرمند مطرح مجسمه ساز کشور نیز برای حضور در این سمپوزیوم دعوت کردیم.

این هنرمند بیان کرد: بخش جنبی این سمپوزیوم بیشتر رویکرد آموزشی دارد و دانشجویان معماری و مجسمه در آن حضور دارند.

کهفی در پایان گفت: این سمپوزیوم ۲۱ بهمن ماه آغاز شد و دوم اسفند ماه به پایان رسید و بیشتر آثار نگاه مجسمه سازی داشتند، البته برخی از آثار نیز با نگاهی به معماری ارائه شده بود.