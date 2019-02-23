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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۳۰

برای اعزام فضانورد به فضا؛

کپسول دراگون به همراه یک مانکن هفته آینده آزمایش می شود

کپسول دراگون به همراه یک مانکن هفته آینده آزمایش می شود

اسپیس ایکس و ناسا اعلام کرده اند در هفته آتی کپسول تجاری دراگون آزمایش می شود. این کپسول که برای ارسال فضانوردان به فضا ساخته شده همراه یک مانکن در لباس فضانوردی به آسمان پرتاب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ناسا و اسپیس ایکس اعلام کرده اند نخستین پرواز آزمایشی  کپسول سرنشین دار دارگون در هفته آتی انجام می شود.

در این پرواز هیچ فضانوردی حضور نخواهد داشت و از یک مانکن با لباس فضانوردی اسپیس ایکس استفاده می شود. مقامات  پس از بررسی های امنیتی اجازه انجام آزمایش را صادر کرده اند.

«ویلیام گرستن مایر» مدیر ماموریت های انسانی در ناسا،  این آزمایش را یک گام مهم برای ارسال فضانوردان به وسیله این کپسول به فضا عنوان کرد.

 مهندسان فعالیت های زیادی انجام داده اند تا تضمین شود این کپسول خطری برای ایستگاه بین المللی فضایی ایجاد نمی کند.

کد مطلب 4549515

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