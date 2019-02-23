وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان مناسب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی صبح امروز شنبه در بدو ورود به ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در یک سفر دو روزه در استان ایلام برنامه های مختلفی را دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: یکی از برنامه ها شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی در این استان است و علاوه بر این مسائل و مشکلات مربوط به استان ایلام را بررسی خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: دیداری با همکاران عزیزم در این استان، و تشکلهای معلمان خواهیم داشت.
وی در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: خوشبختانه صندوق ذخیره فرهنگیان ارزش افزوده مناسبی داشته است.
بطحایی تصریح کرد: گزارشهای حسابرسی و صورتهای مالی و ترازی که ارائه شده حاکی از موفقیت نسبتاً خوبی است که ما در سال مالی جاری نسبت به سال مالی گذشته داشتهایم.
وی افزود: به رغم مشکلات اقتصادی کشور، بهرهوری صندوق ذخیره و شرکتهای تابعهاش خوشبختانه خیلی خوب بوده و امیدواریم که این روند رو به رشد همواره در سالهای آینده ادامه داشته باشد.
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