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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۱

محکومیت جدید برای سرخپوشان تبریزی؛

شکایت بازیکن تراکتورسازی از باشگاه نتیجه داد

شکایت بازیکن تراکتورسازی از باشگاه نتیجه داد

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،  آرای صادره شده از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت مسعود ابراهیم زاده از باشگاه تراکتورسازی تبریز
پرداخت مبلغ ۱/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ بابت هزینه رسیدگی در حق مسعود ابراهیم زاده (غیرقطعی)

* شکایت حبیب اصلاحی از باشگاه استقلال خوزستان
‌پرداخت مبلغ ۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حبیب اصلاحی (غیرقطعی)

کد مطلب 4549547

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