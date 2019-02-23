شکایت بازیکن تراکتورسازی از باشگاه نتیجه داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت مسعود ابراهیم زاده از باشگاه تراکتورسازی تبریز

پرداخت مبلغ ۱/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ بابت هزینه رسیدگی در حق مسعود ابراهیم زاده (غیرقطعی)

* شکایت حبیب اصلاحی از باشگاه استقلال خوزستان

‌پرداخت مبلغ ۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حبیب اصلاحی (غیرقطعی)