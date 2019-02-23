کفش های هوشمند کاربران را به دردسر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، برنامه یادشده Adapt نام دارد و اگر چه نسخه iOS آن به درستی عمل می کند، اما نسخه اندرویدی آن مشکلات عدیده ای دارد و لذا علاقمندان نمی توانند به درستی از قابلیت های کفش مذکور بهره بگیرند.

مهم ترین قابلیت کفش هوشمند عدم دخالت فرد برای بستن بند و سفت کردن آن به دور پاست و این کفش ها بعد از پوشیده شدن خود به طور خودکار با کنترل وضعیت پا به دور آن سفت می شوند تا فرد بتواند بدون مشکل خاصی حرکت کند.

تعدادی از کاربران نسخه اندرویدی این کفش می گویند برنامه یادشده با خود کفش همگام نمی شود و لذا عملا نمی توان از قابلیت های هوشمند کفش یادشده استفاده کرد. آنها می گویند حتی نصب مجدد برنامه یادشده نیز مشکل را حل نمی کند و ارتباط بلوتوثی برنامه با کفش دچار اختلال است.

نایک اعلام کرده از این موضوع مطلع است و در حال تلاش برای حل مشکل و سازگار کردن اپ اندرویدی کفش هوشمند خود آن است. منابع مطلع علت این مشکل را عدم تست نسخه اندرویدی Adapt اعلام کرده اند. قیمت این کفش ۳۵۰ دلار است.