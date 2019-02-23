حکاکی «مصحف شریف قرآن» ۷.۷ میلیارد تومان فروخته شد/ ثبت یک رکورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حراج باران، رکورد گران‌ترین اثر به فروش رسیده در یک حراجی هنری در ایران، با چکش خوردن ۷ میلیارد و هفتصد میلیون تومانی یک اثر هنری حکاکی شده مصحف شریف قرآن کریم در حراج باران شکسته شد.

فروش ۱۳ اثر بالای یکصد میلیون تومان و ارتقای رکورد فروش آثار میر عماد و دیگر بزرگان خوشنویسی از دیگر دستاوردهای این دوره از حراجی «باران» بود.

حراج باران که توسط محبوبه کاظمی دولابی، بنیان گذاری شده و مدیریت می‌شود با محوریت خط و خوشنویسی و هنرهای ایرانی اسلامی، شامگاه جمعه سوم اسفند سومین دوره خود را در سالن همایش‌های بین ‌المللی رایزن برپا کرد و با فروش ۴۶ کار در مجموع به قیمت فروش ‌۱۱ میلیارد و ۷۶۹ میلیون تومان به پایان رسید.

در ابتدای این مراسم اعلام شد ۳ اثر از فهرست حراج سوم خارج شده و ۶۵ اثر روی میز حراج می رود.

در ابتدای این حراجی اثری از رضا مافی ‌روی صحنه آمد که نستعلیقی کم نظیر از سوره حمد بود تا این حراج به سیاق دوره های گذشته با ذکر «بسم الله الرحمان الرحیم» ‌کار خود را آغاز کند. این اثر که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، به قیمت ۷۰ میلیون تومان چکش خورد. ‌

در ادامه اثر ملک محمد قزوینی مربوط به دوره قاجار که آثار وی در موزه های معتبر دنیا نگهداری می‌شود، به قیمت ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

اتفاق دیگر این شب، ارتقای رکورد میرعماد الحسنی از جمله خوشنویسان ایران بود، تابلوی ۶ قطعه‌ای مرقع از وی که ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان برآورد ‌شده بود با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

سپس اثر خط نسخ از محمد حسین یزدی به قیمت ۳۰ میلیون تومان فروش رفت. ‌

در این حراج ۲ اثر از محمد حسین عماد الکتاب ارائه شد، خوشنویس دوره قاجار که به خاطر حضور در کمیته مجازات به ۵ سال ‌حبس محکوم شد و برخی از آثارش را در دوره حبس خلق کرد. اثر اول وی به قیمت ۲۴ میلیون تومان و اثر دوم این خوشنویس ‌که در ماه هجدهم حبسش خلق شده بود، به قیمت ۳۰ میلیون تومان چکش خورد. ‌

اما «صحیفه سجادیه» اثری کم نظیر و نایاب از سال ۱۰۷۱ هجری قمری که ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود ‌به قیمت ۱۹۰ میلیون تومان فروش رفت. ‌

خط کوفی سده پنجم هجری قمری نیز به قیمت ۳۸ میلیون تومان، اثر طلانویسی دوره قاجار به قیمت ۲۰ میلیون تومان، خط نسخ به ‌قلم میرزا عباس آقا از دوره قاجار به قیمت ۲۵ میلیون تومان و اثری از ابوالحسن خان که تمثالی از حضرت علی (ع) را نیز نقش ‌کرده بود به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان فروش رفت. ‌

در این حراج فرمان قاجاری (متن فرمان حقوق و مستمری میرزا سیدکاظم خوشنویس دربار ناصرالدین شاه) به قیمت ۱۳ میلیون ‌تومان، عقدنامه قاجاری که ترکیبی از خطوط نستعلیق، نسخ و شکسته نستعلیق بود به قیمت ۴۶ میلیون تومان، فرمان قاجاری ‌دیگری به قیمت ۶۱ میلیون تومان، وقف نامه قاجری(موضوع وقف در آمد حاصل از قنات وقف تهیه روغن چراغ های حرم ‌امام هشتم(ع) شود) به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین قطعه ای از پرده خانه خدا به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروش رفت. ‌

در ادامه اثری از میرزا غلامرضا اصفهانی که حراج سوم باران به او تقدیم شده است به قیمت ۴۸ میلیون تومان چکش خورد. همچنین از حسن ‌زرین قلم اثری ۱۰۸ ساله روی میز حراج رفت و ۲۵۰ میلیون تومان فروش رفت. ‌

کتیبه نویسی ۱۰ متری از دوره قاجار اثر ماندگار میرزا عمو تهرانی از دیگر آثار کمیابی بود که در این دوره پیشنهاد شد و در نهایت به ‌قیمت ۳۱۰ میلیون تومان چکش خورد. ‌

اثر علی اکبر کاوه به قیمت ۵۰ میلیون تومان، شکسته نستعلیقی از میرزا غلامرضا اصفهانی ۲۴ میلیون تومان و اثری از سید حسن میرخانی به قیمت ‌۴۰ میلیون تومان فروش رفت. ‌

اثر چلیپایی از محمد سلحشور خلق شده در سال ۱۳۸۵ به قیمت ۲۷ میلیون تومان، ‌اثری از غلامحسین امیرخانی به قیمت ۹۰ میلیون تومان، اثری از یدالله کابلی به قیمت ۴۲ میلیون تومان، اثری از کیخسرو ‌خروش به قیمت ۳۰ میلیون تومان، اثری از احمد پیله‌چی به قیمت ۲۰ میلیون تومان و اثری از عباس اخوین به قیمت ۳۰ میلیون ‌تومان چکش خورد. ‌

همچنین اثر دیگری از غلامحسین امیرخانی که به صورت چلیپا خوشنویسی شده بود به قیمت ۵۰ میلیون تومان و اثر دیگری از ‌یدالله کابلی به قیمت ۳۵ میلیون تومان فروش رفت. ‌

اثر دیگری از رضا مافی با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، اثری از امیر احمد فلسفی به قیمت ۸۰ میلیون تومان و اثر سه لته آرش ‌میرزایی به قیمت ۳۰ میلیون تومان فروخته شد تا سومین حراج باران به گرانترین اثر حاضر در این حراج برسد. ‌

مصحف شریف قرآن حاصل تلاش رائین علی اکبرخان‌زاده که بین ۶ تا ۷ میلیارد تومان برآورد شده بود در نهایت به قیمت ۷ میلیارد و ۷۰۰ ‌میلیون تومان فروش رفت.

پس از این اثر آثاری از صادق تبریزی، رضا مافی، حجت امانی و مجموعه ۳ اثر از پرویز تناولی ‌به ترتیب به قیمت‌های ۱۵۰ میلیون، ۲۶۰ میلیون تومان، ۲۰ میلیون تومان و ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد. ‌

همچنین اثری از نصرالله افجه ای به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان، اثر نستعلیق روی چوب محمد توابی به قیمت ۳۵ میلیون تومان، ‌اثری از ناصر اویسی به قیمت ۶۰ میلیون تومان چکش خوردند. ‌

۵ اثر آخری که در حراج باران چکش خورد، آثاری از سید حسن میرخانی ۴۰ میلیون تومان، علی اشرف صندوق آبادی ۱۸ میلیون تومان، هادی لباف ۷ میلیون تومان، احمد شفیعی ‌ها ۸ میلیون تومان و عبدالله قهرمان ۷ میلیون تومان فروخته شدند. ‌

همچنین در این حراج ۱۹ اثر به فروش نرفت. ‌