رحمان حلاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت دادگستری سامانه ثنا را برای ثبت دعاوی و مشخصات راه اندازی کرده است تصریح کرد: با مکاتبات بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری مقرر شد همه کارفرمایان اهم از حقیقی و حقوقی که علیه آنان در مراجع حل اختلاف اقامه دعوی شده پیش از شرکت در جلسات دادرسی با قید موضوع در اخطاریه ابلاغ وقت رسیدگی اعلام شود تا در سامانه مذکور ثبت نام و تصویری از آن را به هئیت های رسیدگی ارائه کنند.

وی افزود: به همه کارفرمایان و کارگران عزیزی که قصد دارند در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دادخواست هایی را ارائه کنند به سامانه ثبت ثنا مراجعه کنند و مدارک را به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تحویل داده و اقدامات بعدی را انجام دهند تا مشکلات شان برطرف شود.

حلاجیان تصریح کرد: در سال جاری در زمینه اشتغال سال پرکاری جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان پشت سر گذاشتیم و در اواخر سال گذشته سامانه کارا توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

وی افزود: افرادی که قصد اشتغالزایی و سرمایه گذاری در چهار حوزه گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی، کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و ورزش در سامانه کارا ثبت نام و از تسهیلات بهره مند شدند.

حلاجیان گفت: سامانه کارا به دو بخش در حوزه شهری و روستایی تقسیم شد و ۶ میلیارد تومان تسهیلات ۶ درصد و در حوزه شهری که نرخ سود بانکی ۱۸ درصد بود مواردی برای ارائه تسهیلات موجود بود که افراد ثبت نام و از آن تسهیلات بهره مند شدند.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه صنایع دستی در سال ۹۶ و ۹۷ جمعا ۳۷ نفر در جهاد کشاورزی ۱۲ نفر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳ نفر صنعت معدن و تجارت ۱۶ نفر که جمعا ۷۱ نفر به علاقه مندان دریافت تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی ارائه شد.

این مسئول افزود: جهاد کشاورزی در بخش آمار اشتغال روستایی فراگیر علاقه مندان در رشته های پروار بندی و پرورش زنبور عسل ثبت نام و از تسهیلات بهره مند شدند.