تحقق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نیازمند سازوکار مشخص است

سعید گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند در امر پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی موثر باشد احساس مسئولیت نسبت به معضلات توسط شهروندان است، گفت: شهروندان می‌توانند با تشکیل گروه‌های مردمی در محلات خود نسبت به شناسایی مشکلات و مطالبه‌گری از مسئولان اقدام کنند.

وی بیان داشت: در اصل ۸ قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر عنوان شده که مردم می‌توانند از حق دعوت به خیر در چارچوب شرع و قوانین نسبت به مقامات و کارکنان و تمام عوامل اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها و نهادهای غیر دولتی و تمام دستگاه‌هایی که شامل این می شود استفاده کرده و امر به معروف و نهی از منکر کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان عنوان کرد: برای عملیاتی سازی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید ساز و کارهای مشخص ایجاد شود تا مردم بتوانند نقد درست و به جا داشته باشند.

وی افزود: برای ایجاد ساز و کارهای مناسب امر به معروف و نهی از منکر احتیاج به سازمان‌های مردم نهادی داریم که اسامی آنان به طور رسمی در وزارت کشور ثبت شده باشد تا با همکاری آنان در زمینه‌های مختلف اعم از حقوق شهروندی، منابع طبیعی، زنان و کودکان و اقدامات پیشگیرانه صورت دهیم.

گلستانی ادامه داد: باید اقدامات سلبی و ایجابی و سازو کار مشخص داشته باشیم که این سازمان‌های مردم نهاد هم مورد حمایت قانون باشند و هم امر به معروف و نهی از منکر از استحکام مناسب برخوردار باشد.

وی با تأکید بر اینکه بدون این اقدامات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر خیلی موفق نخواهیم بود، افزود: شهروندان باید این آموزش‌ها را ببینند تا توانایی پیشگیری در محله خود را افزایش دهند.

فعالیت سامانه «سجام» در راستای کاهش جرم

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به فعالیت سامانه «سجام» در راستای پیشگیری از جرم بیان داشت: سامانه «سجام» تحت پوشش معاونت مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان نسبت به عضوگیری اقدام می کند و شهروندان می‌توانند گزارش خود از جرایم را در این سامانه ثبت کنند.

وی تصریح کرد: از طریق سامانه «سجام» می‌توانیم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و برخورد با جرایم و مفاسد اجتماعی اقدامات پیشگیرانه صورت دهیم.

گلستانی با اشاره به اینکه تمام گزارش های واصله از طریق این سامانه به صورت دقیق پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند پس از عضویت در این سامانه مدارک و مستندات گزارش خود را منعکس تا مورد پیگیری مسئولین مربوطه قرار بگیرد.

وی گفت: پیشگیری‌های اجتماعی و همگانی می‌تواند در سالم سازی محیط موثر باشد و بر همین اساس از شهروندان درخواست داریم با عضویت در سامانه‌ سجام و بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی، مستندات پیشگیرانه‌ خود را در این سامانه ثبت کنند.