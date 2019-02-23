رکورد جالب کاپیتان تیم فوتبال استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان در پایان هفته نوزدهم لیگ برتر با ۷ گل خورده دارای بهترین خط دفاعی هستند و سهم سید مهدی رحمتی در این رکورد آبی پوشان غیر قابل انکار است.

رحمتی با ۱۱ کلین شیت بهترین عملکرد را در بین دروازه‌بان‌های لیگ برتر دارد، تنها ۵ بار تسلیم حریفان شده است. وی این عملکرد را در ۱۵ باری که به میدان رفته از خود به جای گذاشته است.

رحمتی فقط یکبار در طول این فصل بیشتر از یک گل در یک بازی دریافت داشته که اتفاقا این اتفاق در دیدار نیم فصل آنها مقابل ذوب آهن روی داده است.

رکورد جالبی که رحمتی در این فصل از خود به جای گذاشته است، رکورد ۱۰۰درصد کلین شیت در دیدارهای خانگی در ورزشگاه آزادی است.

آبی پوشان در این فصل تنها یکبار در ورزشگاه آزادی دروازه‌شان باز شد که آن هم به دیدارشان مقابل سپاهان باز می‌گردد و گلی که کی‌روش استنلی زد و سید حسین حسینی خورد.

رحمتی در ۶ بازی خانگی آبی پوشان مقابل پیکان، تراکتورسازی، فولاد، پرسپولیس، پدیده، صنعت نفت و پارس جنوبی درون دروازه قرار گرفت و با ثبت ۶ کلین شیت در خانه توانست دروازه‌اش را به مدت ۵۴۰ دقیقه در ورزشگاه آزادی بسته نگه دارد.

آبی پوشان در دیداری معوقه مربوط به هفته هفدهم از ساعت ۱۸:۳۰ یکشنبه ۵ اسفند در ورزشگاه آزادی به مصاف ذوب آهن می‌روند و در صورت ادامه روند گل نخوردن رحمتی در این بازی، طلسم گل نخوردن وی در ورزشگاه آزادی شکسته نخواهد شد.