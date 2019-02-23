پنج علت تهدید سلامت مردان در کنار حوادث ترافیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد برکاتی، روز شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته سلامت مردان برگزار شد، افزود: طبق بررسیهای وزارت بهداشت، سلامت جنس مذکر در همه گروههای سنی نسبت به جنس مونث بیشتر در معرض خطر است.
وی با بیان اینکه زنان سبک زندگی سالمتری را نسبت به مردان دارند، ادامه داد: پیامدهای نامطلوب سلامت هم در بین پسران و مردان بیش از زنان و دختران بوده است. باید توجه کرد که مردان بیشتر با نابرابری در حوزه سلامت مواجهند که بخشی از آن ناشی از رفتار مردان است که به دلیل احساس رویین تنی و عدم نیاز به مراقبت، تصوراتی اشتباه دارند.
برکاتی تاکید کرد: چاقی، اضافه وزن، اعتیاد، چربی خون و فشار خون پنج علتی هستند که سلامت مردان را در کنار حوادث ترافیکی تحت تاثیر قرار میدهد. به رغم اینکه به طور متوسط سطح تحصیلات مردان جامعه از زنان بیشتر است، اما سواد سلامت در مردان کمتر است.
وی گفت: طبق بررسیهای ما، مردان ۴۰ درصد سواد سلامت را از رسانه ملی، ۴۰ درصد را از پزشکان و گروههای سلامت و حدود ۲۰ درصد را از شبکههای اجتماعی و اینترنتی میگیرند که البته در سالهای اخیر دریافت اطلاعات از شبکههای اجتماعی رو به تزاید بوده و در آینده شبکههای اجتماعی محل مداخلهای برای سلامت مردان خواهند بود.
برکاتی ادامه داد: در عین حال به طور متوسط زنان ایرانی دو تا سه درصد بیش از مردان واجد بیمه عمومی و مکمل هستند.
وی با بیان اینکه بحث سلامت مردان در دنیا جدید است، گفت: امروزه کشورهای زیادی به این اولویت به عنوان بدنه موتور محرکه اقتصادی کشور توجه دارند. هفته ملی سلامت مردان با شعار «مردان سالمتر و فعالتر» در حال برگزاری است. باید توجه کرد که عمده درگیریهای سلامتی در مردان ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی است که شاخص آن ۱۷۷ مرگ در هر ۱۰۰ هزار نفر در مردان است. دیابت، سرطان و حوادث ترافیکی نیز در این حوزه قرار دارند. البته حوادث ترافیکی که در گذشته بین ۲۴ تا ۲۵ هزار مرگ را به خود اختصاص میداد، در سالهای اخیر کاهش داشته و به حدود ۱۶ هزار مرگ رسیده است.
برکاتی با بیان اینکه حوادث ترافیکی و خشونتبار در مردان بیشتر است، گفت: بیماریهای روانی که منجر به مرگ میشود نیز در مردان بیش از چهار برابر زنان است؛ به طوریکه در مردان ۷.۱ درصد و در زنان ۱.۷ درصد در هر ۱۰۰ هزار نفر است. همچنین حوادث ترافیکی در مردان سه برابر بیش از زنان منجر به فوت میشود.
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