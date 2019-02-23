دستگیری اعضای باند سارقان منازل شمال شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی گفت: در پی چندین فقره سرقت منازل در شمال و شمال غرب تهران به ویژه در محدوده حوزه کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس، موضوع به صورت ویژه برای شناسایی و دستگیری این گروه از سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳۴ قرار گرفت .

وی ادامه داد: یکی از مالباختگان با حضور در کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در اظهاراتش به مأموران عنوان کرد که با توجه به تصاویر دوربین های مداربسته، سارقان ساعت ۲۰:۳۷ وارد منزل او شده و ۲۰:۵۷ با سرقت تمامی اموال داخل گاوصندوق شامل پول، ارز، طلا و جواهرات به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون تومان خانه را ترک کردند. همچنین مالباخته ای دیگر نیز در اظهاراتش به مأموران عنوان کرد که بنده وی به همراه اعضای خانواده در مسافرت بوده که با تماس همسایه ها متوجه شده که خانه اش مورد سرقت قرار گرفته است؛ در مراجعت به خانه متوجه می شود که سارقان با تخریب درب منزل اقدام به سرقت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان طلا و ارز از داخل خانه کرده اند.

با انجام اقدامات ویژه پلیسی و بهره گیری از تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته چندین محل سرقت، موفق به شناسایی گروهی از مجرمین سابقه دار در ارتکاب جرایم مختلف شدند.

مأموران اطلاع پیدا کردند که اعضای این گروه از سارقان، مجموعه ای از جرایم مختلف را در سوابق خود دارند؛ از جمله شش عضو این گروه دارای سابقه ارتکاب جنایت و قتل عمد هستند که پس از اخذ رضایت اولیای دم و سپری شدن محکومیت از زندان آزاد شدند. همچنین در بررسی سوابق اعضای شناسایی شده این گروه از سارقان، مأموران اطلاع پیدا کردند که یکی از افراد تاکنون ۶۵ بار به اتهام ارتکاب جرایم مختلف از سوی پلیس دستگیر و روانه زندان شده است .

با شناسایی تمامی اعضای این گروه از سارقان و نهایتا شناسایی مخفیگاه آنها در خانه ای ویلایی در منطقه صفادشت، مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس ضمن هماهنگی با مقام قضایی و طی یک عملیات ضربتی، اقدام به دستگیری ۱۳ مرد و ۲ خانم عضو این گروه از سارقان کردند. در همان تحقیقات مقدماتی مشخص شد که اعضای خانم این گروه از سارقان منازل، وظیفه شناسایی محل های سرقت را بر عهده داشته و به شیوه پرسه زنی و زاغ زنی، خانه هایی را که ساکنان آن در محل سکونتشان حضور نداشتند شناسایی و در ادامه، دیگر اعضای گروه سرقت از منازل را انجام می دادند .

با دستگیری متهمان و اعتراف صریح آنها به ده ها فقره سرقت منزل در شمال و شمال غرب تهران، مأموران موفق به شناسایی بیش از ۱۴ محل سرقت شدند که در ادامه متهان برای ادامه تحقیقات و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی، در اختیار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.