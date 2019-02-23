آیت الله مومن از هیچ مجاهدتی در احیای اسلام دریغ نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات در پیامی درگذشت آیت الله مومن را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت وزیر اطلاعات به شرح زیر است:

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها شیء

رحلت اندوه‌بار حضرت آیت الله حاج شیخ محمد مومن قمی( رضوان الله تعالی علیه )عضو فقید شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری موجب تأثر و تأسفی وافر گردید.

آن مومن بالله که در زمره یاران صدیق و مورد وثوق حضرت امام خمینی( قدس سره ) و مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) محسوب می شدند، از هیچ گونه مجاهدت در راه احیای اسلام ناب محمدی (صل الله علیه و آله) دریغ ننموده و در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی نقشی ارزشمند از خویش ترسیم نمودند.

اینجانب درگذشت آن فقیه جلیل القدر را که به فضل و رحمت الهی اینک در اعلی علیین خلد برین مأوا گزیده اند، خدمت مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )، اعضای محترم شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، علما و طلاب حوزه های علمیه و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند رحمان برای روح آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

سید محمود علوی