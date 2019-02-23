به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، آثاری از سینمای امروز ژاپن در رویدادی مشترک به همین نام و به مناسبت نود امین سالگرد ارتباط دیپلماتیک ایران و ژاپن به همت بنیاد سینمایی فارابی و بنیاد ژاپن در سالن زنده یاد عباس کیارستمی نمایش داده می‌شود.

سالن زنده یاد عباس کیارستمی در روزهای ۷ تا ۹ اسفند میزبان چهار اثر از سینمای ژاپن می شود.

عصر روز سه شنبه ۷ اسفند فیلم «صدای استاد او» به کارگردانی هیرو یوکی ایتایا، چهارشنبه ۸ اسفند فیلم «اوشین» به کارگردانی شین توگاشی و پنجشنبه ۹ اسفند، فیلم‌های «رادولف گربه سیاه» به کارگردانی کُنی هیکو یویاما و «گربه سامورایی» به کارگردانی یوشیتا یاماگوچی نمایش داده می‌شود.

اختتامیه این رویداد مشترک ظهر جمعه ۱۰ اسفند با نمایش فیلم «پاپ این کیو» به کارگردانی میاهارا نااوکی و فیلم «تو» به کارگردانی ماکوتو شین کای در سفارت ژاپن برگزار می شود.

همچنین روز چهارشنبه ۹ اسفند فیلم «اوشین» با حضور حمیدرضا مدقق و رضا درستکار از منتقدان و کارشناسان سینمایی مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد.