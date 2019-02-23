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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۳۹

نمایش فیلم‌هایی از سینمای امروز ژاپن در بنیاد سینمایی فارابی

نمایش فیلم‌هایی از سینمای امروز ژاپن در بنیاد سینمایی فارابی

فیلم‌هایی از سینمای امروز ژاپن از ۷ تا ۹ اسفندماه در بنیاد سینمایی فارابی نمایش داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، آثاری از سینمای امروز ژاپن در رویدادی مشترک به همین نام و به مناسبت نود امین سالگرد ارتباط دیپلماتیک ایران و ژاپن به همت بنیاد سینمایی فارابی و بنیاد ژاپن در سالن زنده یاد عباس کیارستمی نمایش داده می‌شود.

سالن زنده یاد عباس کیارستمی در روزهای ۷ تا ۹ اسفند میزبان چهار اثر از سینمای ژاپن می شود.

عصر روز سه شنبه ۷ اسفند فیلم «صدای استاد او» به کارگردانی هیرو یوکی ایتایا، چهارشنبه ۸ اسفند فیلم «اوشین» به کارگردانی شین توگاشی و پنجشنبه ۹ اسفند، فیلم‌های «رادولف گربه سیاه» به کارگردانی کُنی هیکو یویاما و «گربه سامورایی» به کارگردانی یوشیتا یاماگوچی نمایش داده می‌شود.

اختتامیه این رویداد مشترک ظهر جمعه ۱۰ اسفند با نمایش فیلم «پاپ این کیو» به کارگردانی میاهارا نااوکی و فیلم «تو» به کارگردانی ماکوتو شین کای در سفارت ژاپن برگزار می شود.

همچنین روز چهارشنبه ۹ اسفند فیلم «اوشین» با حضور حمیدرضا مدقق و رضا درستکار از منتقدان و کارشناسان سینمایی مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4550190
زهرا منصوری

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