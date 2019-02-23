ارتقاء منزلت جامعه پزشکی با رعایت اخلاق حرفه ای میسر می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در نامه ای ضمن ابراز تشکر از پیام تبریک وزیر بهداشت به مناسبت انتخاب رئیس کل سازمان نظام پزشکی، از نگاه ارزشمند وزیر در بهره‌مندی مسئولین از خرد جمعی و نهادهای مدنی و تعامل مثبت با صاحبان فرایند و سرمایه‌های اصلی نظام سلامت تشکر کرد.

در متن نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی خطاب به وزیر بهداشت، آمده است: از نگرش ارزشمند و تأکید مکرر جنابعالی در بهره‌مندی مسئولین از خرد جمعی و نهادهای مدنی و تعامل مثبت با صاحبان فرایند و سرمایه‌های اصلی نظام سلامت که نیروی انسانی و جامعه شریف و خدوم پزشکی کشور است سپاسگزارم.

یقینا آرزوی قلبی جامعه پزشکی و پرستاران عزیز و همه کارگزاران نظام سلامت، خدمت به بیماران و تسکین آلام آنان است.

همانطور که مرقوم فرمودید محور و ضرورت امکان انجام این خدمت گرانقدر، حفظ شأن و منزلت این قشر شریف و حفظ سرمایه اجتماعی است که از معبر خطیر خدمت عاشقانه در سال‌های طولانی و در خلال همه حوادث و بحران‌ها و مشکلات مردم حاصل شده است.

بدیهی است که حفظ و ارتقاء این منزلت جز با ادامه خدمت مشفقانه به بیماران، مقابله جدی با هجمه‌های غیر منصفانه، رعایت اخلاق حرفه‌ای و پالایش درونی میسر نمی‌گردد.

در راستای اهداف فوق یقیناً تعامل مثبت و همراهی سازمان نظام پزشکی به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد مدنی این قشر شریف در کنار انجمن‌های علمی، اساتید معزز و عموم جامعه پزشکی با وزارت بهداشت، موجب کاهش مشکلات و تسهیل دستیابی به اهداف و برنامه‌های نظام سلامت کشور خواهد شد.

بنابر این گزارش، در متن پیام تبریک وزیر بهداشت به رئیس کل سازمان نظام پزشکی، آمده است: اینجانب معتقدم فراز و نشیب های پیش روی ما در نظام سلامت را با همدلی، همراهی و هم افزایی میان سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی، کلیه دلسوزان، صاحب نظران و اندیشمندان کشور به سهولت خواهیم پیمود.



انتظار می رود در این راستا بتوانیم:

اولا: شأن و منزلت جامعه شریف پزشکی را که در سالهای سخت و به خصوص در دوران دفاع مقدس، دوشادوش مردم عزیز کشورمان در همه صحنه ها حضور سازنده ای داشته، بازیابیم. استحضار دارید هجمه بی وقفه به گروه های مرجع همچون روحانیون و پزشکان، بی تردید از دست رفتن سرمایه های اجتماعی کشور و تهی شدن این ذخایر در روزهای نیازمندی را در بر خواهد داشت و البته ترمیم زخم های این تهاجم بر چهره پزشکی کشور نیازمند حرکت های واقع بینانه، روشنگرانه و خردمندانه ای است که با بکارگیری کلیه ظرفیت‌های موجود امکان پذیر خواهد بود.

ثانیا: مستمسک غیرقابل کتمان خیلی از هجمه ها، عدم التزام به قانون، زیاده طلبی و قصور برخی از همکاران جامعه پزشکی و در مواردی پایمال کردن حقوق بیمار و خانواده های آنها است. این گروه اندک، متاسفانه حیثیت جمع کثیر و خدمتگزاری را که حتی از گرفتن حقوق قانونی خویش نیز می گذرند، ملوث نموده‌اند.

ضروری است با ساز و کارهای مناسب و در کنار هم، جهت حذف لکه های آلوده از دامان پاکیزه پزشکی کشور، بدون فوت وقت اقدام کنیم. این حرکت خداپسندانه علاوه بر تطهیر دامان پزشکی کشور، رضایت خدا و مردم عزیز، بهانه برای هرگونه هجمه غیرمنصفانه را از دیگران خواهد گرفت.

ثالثا: اصلاح و رفع کاستی های قانونی در حوزه های مختلف نظام سلامت، برقراری عدالت بین رشته ای در کتاب ارزش نسبی و نظام تعرفه‌گذاری، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع، نهادینه کردن رویکرد پیشگیری از عوامل خطرزا به خصوص بیماری های غیرواگیر، نظارت مشترک و مستمر بر مراکز ارائه خدمت، اصلاح رویه رسیدگی به شکایات گیرندگان خدمت، شنیدن به موقع صدای همکاران و اعضای جامعه پزشکی و طرح آن در جایگاه های مناسب و موارد متعدد دیگر از مواردی است که با مشارکت بین بخشی می توان به آنها پرداخت. بدیهی است رسیدگی به این امور در گام نخست، نیازمند تشکیل کمیته ها و برقراری جلسات مستمر و مشترک کارشناسی است که امید دارم بی درنگ سازماندهی فرمایید.