۹۶ درصد جمعیت استان قم شهرنشین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست غروب شنبه در جلسه تجلیل از مهندسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی که در آستانه روز مهندس در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به فلسفه تشکیل تشکل‌های صنفی این سازمان، گفت: تشکل‌های صنفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با فلسفه پیاده‌سازی سیاست‌های کلان دولت با کم‌ترین هزینه و بیشترین کیفیت ایجاد شده است و این تشکل پل ارتباطی بین جامعه هدف و دستگاه‌های اجرایی است.

وی در ادامه بیان کرد: استانداری اگر بخواهد تصمیماتی در امور کشاورزی استان قم اتخاذ کند و یا به این بخش ورود کند باید جلسات متعددی را با تشکل‌های صنفی داشته باشد چرا که این تشکل‌ها از نزدیک با ظرفیت‌ها و مشکلات بخش‌های مختلف کشاورزی آشنا هستند و دید عمیقی دارند و اولویت‌ها را بهتر درک و چشم‌انداز خوبی از این بخش دارند.

استاندار قم افزود: با توجه به اقلیم خاص استان قم تالارهای گفتمان به طور مرتب با این تشکل‌ها برگزار شود تا برای ارتقای بخش کشاورزی با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی این تشکل خروجی مطلوبی یافته و راهکارهایی برای این بخش اتخاذ گردد.

افزایش اعتبارات اشتغال‌زایی برای پیشگیری از مهاجرت روستائیان

وی با اشاره به بالا بودن درصد شهرنشینی قم از نرخ کشوری، اظهار داشت: در کشور نرخ شهرنشینی به صورت میانگین ۸۰ درصد و جمعیت روستانشین ۲۰ درصد است در حالی که این نرخ در استان قم بالاتر بوده و بیش از ۹۶ درصد جمعیت قم شهرنشین هستند.

سرمست با بیان اینکه باید برای پیشگیری از مهاجرت روستائیان اعتبارات اشتغال‌زایی روستاها افزایش یابد، گفت: اعتبار اختصاص یافته برای این استان ۲۲۰ میلیارد تومان است که ما با توجه به شرایط استان درخواست اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر داریم.

سرمست گفت: باید موازنه نامتعادل در نرخ شهرنشینی و روستانشینی را با خروج از کشاورزی سنتی و قدم در کشاورزی دانش‌بنیان و بهسازی الگوهای کشت و هم‌چنین اصلاح آبیاری بهسازی کنیم و انتظار داریم تشکل‌های صنفی با بهره‌گیری از ایده و دانش خود اقدام به کارآفرینی و تولید اشتغال کنند.