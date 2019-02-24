۹ نظامی انگلیسی در نجران عربستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، انصارالله یمن شنبه شب اعلام کرد نظامیان کشته شده انگلیسی هدایت هجوم مزدوران عربستان به جبهه های مرزی یمن برعهده داشتند.

روزنامه دیلی اکسپرس هفته گذشته از زخمی شدن دو نظامی انگلیسی عضو گردان های ویژه SAS خبر داده بود.

این نیروها برای انجام یک ماموریت سری مشترک با آمریکا در تجاوز به یمن مشارکت دارند.

عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.

تجاوز عربستان و امارات به یمن تاکنون منجر به کشته شدن بیش از ۱۶ هزار یمنی بی گناه و ویرانی زیرساخت های این کشور شده است.