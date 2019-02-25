استیضاح شهردار اهواز از دستور کارخارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر اهواز با اعلام خروج دستور کار استیضاح شهردار اهواز از سوی عبدالزهرا سنواتی رئیس شورای شهر و اعتراض یکی از شهروندان حاضر در سالن جلسات شورای شهر اهواز، اسکندر لطفعلی زاده عضو شورای شهر اهواز علت خروج استیضاح شهردار اهواز از دستور کار جلسه را مخالفت استاندار خوزستان با این موضوع عنوان کرد.

همچنین نائب رئیس شورای شهر اهواز در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به نزدیک شدن سال نو، مشورتی با مسئولان و اعضای شورای شهر اهواز صورت گرفت و مقرر شد فعلا به موضوع استیضاح شهردار پرداخته نشود تا با توجه به نیاز آماده شدن شهر برای سال نو و پرداخت حقوق نیروها، در کار شهرداری وقفه ای ایجاد نشود.

مهران باباپور افزود: اعضایی که در جلسه حضور نداشتند، نظریه‌ خاص خود را دارند و من به عنوان نائب رئیس شورا اعلام می کنم کوچک ترین اشاره‌ای از سوی استاندار خوزستان مبنی بر استیضاح و یا عدم استیضاح شهردار اهواز نشده است.

وی بیان کرد: استیضاح شهردار اهواز ابهامات قانونی داشت و با رایزنی های صورت گرفته با شورای عالی کشور در این خصوص از دستور کار خارج شد.

عضو شورای شهر اهواز اظهار کرد: هیات رئیسه نمی‌تواند حضور اعضا در جلسات شورا را به آنها تکلیف کند؛ اعضایی که حضور نداشتند از موافقان استیضاح بودند اما به دلیل ابلاغ رئیس شورا مبنی بر خروج موضوع استیضاح از دستور کار، در جلسه حضور نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که گفته می‌شد ۱۰ نفر از اعضای شورای شهر نامه استیضاح شهردار اهواز را امضا کرده بودند، حسین حیدری یکی از اعضای شورای شهر اهواز این استیضاح را غیرقانونی اعلام کرده و گفته بود فرآیند قانونی جلسه استیضاح شهردار طی نشده است.

محمدرضا ایزدی، حجت الاسلام جاسم موسی‌پور، سید محسن موسوی‌زاده، سید ناصر موسوی‌نژاد و رحیم کعب‌عمیر غایبان این جلسه شورای شهر اهواز بودند.