به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله رجبی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعفای وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: وزیر امور خارجه استعفا داده و تمام شبکه‌های بین‌المللی و رسانه‌های جهان روی آن متمرکز شده‌اند و نباید فضای مجلس به گونه‌ای باشد که تلقی شود مجلس نسبت به این مسئله بی‌تفاوت است.

وی خطاب به رئیس‌جمهور ادامه داد: آقای ظریف برند سیاست خارجی ماست و توقع اکثر نمایندگان مجلس این است که از وی به عنوان یک چهره زحمتکش، ملی و قهرمان حمایت شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه مردم بدانند که نمایندگان نسبت به این مسئله حتماً واکنش خواهند داشت، تصریح کرد: همه باید قدر زحمات این چهره ارزشمند و خدمتگزار دیپلماتیک را بدانیم.