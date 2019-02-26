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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۲

رجبی در جلسه علنی:

مجلس نباید نسبت به استعفای ظریف بی‌تفاوت باشد

مجلس نباید نسبت به استعفای ظریف بی‌تفاوت باشد

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: نباید فضای مجلس به گونه‌ای باشد که تلقی شود مجلس نسبت به این مسئله بی‌تفاوت است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله رجبی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعفای وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: وزیر امور خارجه استعفا داده و تمام شبکه‌های بین‌المللی و رسانه‌های جهان روی آن متمرکز شده‌اند و نباید فضای مجلس به گونه‌ای باشد که تلقی شود مجلس نسبت به این مسئله بی‌تفاوت است.

وی خطاب به رئیس‌جمهور ادامه داد: آقای ظریف برند سیاست خارجی ماست و توقع اکثر نمایندگان مجلس این است که از وی به عنوان یک چهره زحمتکش، ملی و قهرمان حمایت شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه مردم بدانند که نمایندگان نسبت به این مسئله حتماً واکنش خواهند داشت، تصریح کرد: همه باید قدر زحمات این چهره ارزشمند و خدمتگزار دیپلماتیک را بدانیم.

کد مطلب 4552718
زهرا علیدادی

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