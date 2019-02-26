به گزارش خبرنگار مهر، اعتراض گسترده مربیان لیگ برتری به برنامه ریزی فشرده سازمان لیگ برای نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر همچنان دارد.

باشگاه ها در حالی مدعی عدم رعایت عدالت در زمان برگزاری بازی هایشان هستند که مسئول کمیته مسابقات اعلام کرده است این برنامه را پیش از هر زمان دیگری به اطلاع مربیان و مدیران لیگ برتری رسانده است.

ادعایی که برخی از همین مدیران و مربیان تکذیب می کنند. از این رو سعید فتاحی ظهر چهارشنبه در سالن کنفرانس سازمان لیگ جلسه ای را با اصحاب رسانه خواهد داشت تا ضمن نشان دادن برگه های تاییدیه مربیان تیم ها به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد فتاحی در این نشست قصد دارد مستندات موافقت سرمربیان استقلال و پرسپولیس با برنامه اعلام شده از سوی وی در نیم فصل دوم را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهد.