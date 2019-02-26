یک ششم دانشجویان دانشگاه آزاد از خانواده ایثارگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی تهرانچی صبح امروز در سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار در دانشگاه آزاد گفت: بیانیه رهبری با عنوان گام دوم انقلاب خطاب به جوانان است و راهی که رفته ایم را به نیکی توصیف کرده و برای چله دوم خبر خوش داشته است.

وی افزود: این بیانیه تبیین کننده نظریه نظام انقلابی بود. انقلاب اسلامی، نظام ساخت و نظام، دولت ساخت و قرار نیست انقلاب پیر شود بلکه در چله دوم انقلاب، جوانان پرشورتر از گذشته فعالیت ها را دنبال خواهند کرد.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: خدا را شاکریم در ایامی کار علمی انجام می دهیم که هدایتگر اول کشور، جایگاه علم را بسیار والا می داند. علمی که به عرصه جهاد و جهادگری تعبیر شده است.

تهرانچی اظهارداشت: علمی که در ایران وجود دارد، مامن شهدای جهاد علمی است و در علم بدون ایثارگری نمی توان حرکت کرد.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: علمی که حیات طیبه را نوید می دهد، علمی است که درون آن اخلاق و معنویت جایگاه ویژه ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: یک ششم دانشجویان دانشگاه آزاد را خانواده ایثارگران تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه اگر تاریخ ندانیم و به تاریخ تکیه نکنیم آینده نخواهیم داشت، گفت: ما ایثارگران و ایثارگری را پاس می داریم چرا که می خواهیم بگوئیم ریشه در گذشته ای داریم که آینده درخشان را خواهد ساخت.