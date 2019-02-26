  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

رئیس دانشگاه آزاد:

یک ششم دانشجویان دانشگاه آزاد از خانواده ایثارگران هستند

یک ششم دانشجویان دانشگاه آزاد از خانواده ایثارگران هستند

رئیس دانشگاه آزاد گفت: در حال حاضر یک ششم دانشجویان این دانشگاه را خانواده ایثارگران تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی تهرانچی صبح امروز در سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار در دانشگاه آزاد گفت: بیانیه رهبری با عنوان گام دوم انقلاب خطاب به جوانان است و راهی که رفته ایم را به نیکی توصیف کرده و برای چله دوم خبر خوش داشته است.

وی افزود: این بیانیه تبیین کننده نظریه نظام انقلابی بود. انقلاب اسلامی، نظام ساخت و نظام، دولت ساخت و قرار نیست انقلاب پیر شود بلکه در چله دوم انقلاب، جوانان پرشورتر از گذشته فعالیت ها را دنبال خواهند کرد.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: خدا را شاکریم در ایامی کار علمی انجام می دهیم که هدایتگر اول کشور، جایگاه علم را بسیار والا می داند. علمی که به عرصه جهاد و جهادگری تعبیر شده است.

تهرانچی اظهارداشت: علمی که در ایران وجود دارد، مامن شهدای جهاد علمی است و در علم بدون ایثارگری نمی توان حرکت کرد.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: علمی که حیات طیبه را نوید می دهد، علمی است که درون آن اخلاق و معنویت جایگاه ویژه ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: یک ششم دانشجویان دانشگاه آزاد را خانواده ایثارگران تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه اگر تاریخ ندانیم و به تاریخ تکیه نکنیم آینده نخواهیم داشت، گفت: ما ایثارگران و ایثارگری را پاس می داریم چرا که می خواهیم بگوئیم ریشه در گذشته ای داریم که آینده درخشان را خواهد ساخت.

کد مطلب 4552888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها