امکان مشروط ساخت چهار طبقه در ۳۰ درصد باغات شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران بررسی لایحه برجباغها که از جلسه گذشته آغاز شده بود، ادامه یافت.
در ماده ۳ تبصره ۷ دو دیدگاه برای حفاظت و صیانت از باغها مطرح شد؛ باغهایی با مساحت کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع و باغهایی با مساحت بالای ۵۰۰۰ مترمربع.
بر اساس این دیدگاه، در صورت تبدیل ۷۰ درصد از مساحت عرصه باغ به فضای عمومی، امکان ساخت بنا در ۳۰ درصد باقیمانده ملک مطابق با سند مالکیت و با حداکثر سطح اشغال ۶۰ درصد و حداکثر تراکم ۱۸۰ درصد و حداکثر تعداد ۳ طبقه مجاز است. در باغات با مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و بیشتر، در صورت تبدیل ۸۰ درصد از مساحت عرصه باغ به فضای سبز عمومی، ساخت بنا در ۲۰ درصد باقیمانده مطابق با سند مالکیت با حداکثر سطح اشغال ۶۰ درصد و حداکثر تراکم ۱۸۰ درصد و حداکثر تعداد سه طبقه مجاز است.
در ارتباط با این ماده و تبصرهها، دو کمیسیون معماری و شهرسازی و سلامت، محیطزیست و خدمات شهری، هر کدام دیدگاههای متعددی داشتند. بر این اساس دیدگاه کمیسیون سلامت و محیطزیست، صیانت و حفاظت از باغات و دیدگاه کمیسیون معماری و شهرسازی، علاوه بر صیانت از باغات، تشویق مالکان برای واگذاری این باغات است.
در اولین پیشنهاد، کمیسیون سلامت بر این باور بود که شرایطی لحاظ شود تا مالکان باغات بالای ۵۰۰۰ متر، ۲۰ درصد امکان ساخت و ساز داشته باشند و در نهایت تعداد طبقات نیز سه طبقه باشد اما کمیسیون معماری و شهرسازی با ساخت ۳۰ درصد از عرصه باغ و ۴ طبقه موافق بود که در نهایت پیشنهادات کمیسیون معماری و شهرسازی به تصویب رسید.
سید آرش میلانی در دفاع از پیشنهاد کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری گفت: در ساختوساز باغات، مسئله سایهاندازی ساختمان بر روی درختان بسیار اهمیت دارد. در متراژ زیر ۵۰۰۰ مترمربع، این مسئله بیشتر مطرح است بخصوص در باغات زیر ۲۰۰۰ متر.
صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری نیز گفت: تجربه اثبات کرده است که در زمان شروع ساختوساز در باغات، نمیتوان امیدوار بود که پس از آزادی ساختوساز، تعرض به باغات انجام نشود. به همین دلیل پیشنهاد میشود که با مالک به توافق برسیم که در باغات بالای ۵۰۰۰ متر، ۸۰ درصد باغ به فضای عمومی و تنها ۲۰ درصد ساختوساز مجاز شود.
شهربانو امانی در مخالفت با این اظهارنظر گفت: دغدغه شورای شهر، حفظ باغات است و اگر ریل ساخت و ساز در باغات بالای ۵۰۰۰ متر تغییر یابد، معتقدم امکان ایجاد فساد و دور زدن مصوبات شورا فراهم خواهد شد. چه بسا تلاش خواهد شد در آینده این مصوبه تغییر یابد. ازاینرو معتقدم که ساختوساز در باغات با عرصه ۳۰ درصد مورد تائید اعضا قرار گیرد.
سید حسن رسولی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: تاکنون دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را درباره دیدگاه مربوط به ساخت و ساز در ۳۰ درصد عرصه باغات را ابطال کرده است. بهتر است بهگونهای عمل کنیم و پیشنهاد دهیم که مجدداً مصوبه ما ابطال نشود.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در بررسی این ماده اظهار داشت: با بررسیهای انجام شده برای تعداد طبقات در ۳۰ درصد باغات به این نتیجه رسیدیم که حتی در صورت موافقت برای ساخت ۴ طبقه، مجدداً موضوع زیانده است. اگر میخواهیم واقعبین باشیم تا مالک حاضر شود ۷۰ درصد باغ خود را در اختیار شهرداری قرار دهد، بهتر است اجازه ساخت ۴ طبقه در ۳۰ درصد باغات صادر شود.
محمود میرلوحی در مخالفت با این دیدگاه گفت: اگر دیدگاه، حفظ باغات است بنابراین بهتر است رویکرد صیانت را از تصمیمات خود لحاظ کنیم و با ساخت ۴ طبقه مخالفت کنیم.
نژادبهرام در دفاع از اظهارنظر اعطا و مخالفت با دیدگاه میرلوحی اظهار داشت: ما برای تشویق مالکان باید بپذیریم که در ۳۰ درصد باغات، امکان ساختوساز برای مالک فراهم شود البته سطح اشغال و جانمایی آن توسط کمیته فنی خواهد بود و بهتر است با ۴ طبقه موافقت شود تا آنچه که در دهه ۷۰ برای باغات تهران رخ داد، اتفاق نیفتد.
بهاره آروین نیز گفت: بهتر است از بلاتکلیفی خارج شویم و تصمیم بگیریم تا بتوانیم باغات باقیمانده را حفظ کنیم. آنگونه که آقای اعطا گفت حتی چهار طبقه نیز برای مالکین عقلانی نیست بنابراین بهتر است رویکرد مناسب را انتخاب کنیم.
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