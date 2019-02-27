ارتباطی میان استعفای ظریف و سفر «بشار اسد» به تهران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل درباره حضور بشار اسد رئیس جمهور سوریه در تهران اظهار داشت: سفر رئیس جمهور سوریه به تهران در این مقطع زمانی پیام پنهان اما بزرگی را در پی داشت از همین رو دیدار بشار اسد با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان در این مقطع زمانی با چند هدف انجام شد.

وی افزود: هدف اول تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و هدف دوم قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی از مردم سوریه در مقابل یک جنگ تروریستی تحمیل شده به سوریه و موفقیت های مردم با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و سایر طرفین ذی ربط بود.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل تصریح کرد: بخش پنهان سفر بشار اسد در مرحله جدید بازی سیاسی دشمنان منطقه آمریکایی ها با سوریه که در تلاشند این پیام را به بشار اسد منتقل کنند که ما آمادگی داریم ریاست جمهوری مادام العمر شما را تضمین کنیم منوط بر اینکه از جمهوری اسلامی ایران و حزب الله فاصله بگیرید، صورت گرفته است.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: بشار اسد در واقع در بخش پاسخ پنهان اما با صدای بلندش خواست به آن پیام دهندگان بگوید که جمهوری اسلامی ایران و سوریه در کنار متحدین خود با قدرت از محور مقاومت و ثبات و امنیت منطقه محافظت می کنند.

وی درباره استعفای وزیر خارجه کشورمان گفت: برخی از رسانه ها برای اینکه اثر سفر بشار اسد به تهران را کمرنگ کنند با موضوع استعفایی که شاید برای چندمین بار جناب آقای ظریف به رئیس جمهور داده اند همراه و اینگونه تحلیل می کنند که بخشی از حاکمیت در ایران موافق سفر آقای بشار اسد نبوده است که من به عنوان یک دیپلمات با صراحت و شفافیت می گویم چه در دوره ای که بنده معاون آقای ظریف بودم و چه بعد از آن بارها دکتر ظریف با بشار اسد در دمشق دیدار داشتند و ایشان بارها در جلسات و پیگیری های صورت گرفته از انجام سفر بشار اسد به تهران استقبال می کرد از همین رو هیچ ارتباطی در رابطه با موضوع استعفا و حضور اسد در تهران وجود ندارد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل ادامه داد: تصمیم نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از سوریه، مردم سوریه و حاکمیت سیاسی این کشور است و هیچ خللی در این مساله وارد نشده و هیچ شبهه ای برای شخص آقای ظریف در این موضوع وجود ندارد

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: آن چه مربوط به استعفای وزیر امور خارجه در این مقطع است مربوط به عوامل دیگر است که آقای رئیس جمهور نیز هنوز با این استعفا موافقت نکرده اند و من اطمینان دارم تا ساعات آینده از طریق سخنگوی وزارت خارجه یا از طریق شخص دکتر ظریف هر تصمیمی که اتخاذ شود توضیحات لازم داده می شود.