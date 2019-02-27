۲ هزار مؤسسه قرآنی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش در مراسم معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین که روز چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: فرهنگ از مسائل مهمی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند و همه باید خود را مسئول بدانند و برای اعتلای آن کمک کنند تا بتوانیم بخشی از خواسته ها را تامین کنیم.

وی اضافه کرد: شاید در نگاه اول وقتی صحبت از فرهنگ می شود همه نگاهها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معطوف شود اما باید پذیرفت سهم اعتباری داده شده به این وزارتخانه به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی نیازها باشد.

کاراندیش تصریح کرد: با همه اهمیتی و تاثیر که فرهنگ در بخش های مختلف جامعه دارد اما همچنان این موضوع در کشور مظلوم واقع شده و نیازمند نگاه جدی تری است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: اگر توجه به فرهنگ با جدیت و عزم راسخ همه دستگاهها دنبال شود بدون شک شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در کشور خواهیم بود.

فعالیت ۲ هزار موسسه قرآنی

کاراندیش در ادامه گفت: با همه محدودیت و مشکلات اعتباری تاکنون بیش از دو هزار موسسه قرآنی در کشور راه اندازی شده و ۲۶ هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد به فعالیت مشغول شده اند که برنامه های متنوع فرهنگ دینی را ارائه می دهند.

وی اظهارداشت: بیش از ۵۰۰ سالن سینما هم در کشور احداث شده اما در تامین زیرساختهای فرهنگی نیازمند توجه و حمایت بیشتر هستیم.

کاراندیش یادآورشد: رشد فضایل اخلاقی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولویت همه برنامه ها قرار دارد و تلاش می کنیم با تدوین برنامه های دینی و قرآنی به این عرصه توجه بیشتری کنیم.

وی توسعه رسانه ها در کشور را در پاسخگویی به نیاز مخاطبان ضروری دانست و گفت: در حال حاضر ۷ هزار روزنامه، هفته نامه و فضای مجازی در کشور راه اندازی و فعال شده که در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نقش مهمی بر عهده دارد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در ۴۰ سال گذشته به تجربه خوبی در عرصه های هنری رسیده ایم اما باید دنبال توسعه زیرساختهای فرهنگی باشیم واین بخش را تقویت کنیم تا سایر کارها محقق شود.

وی اضافه کرد: اگر در فرهنگ نتوانیم به توسعه پایدار برسیم در سایر امور هم به موفقیت قابل توجهی نخواهیم رسید به همین دلیل شورای فرهنگعمومی در همه استانها فعال شده و در داده ایده و برنامه تلاش می شود.

سهم ۳ درصدی اعتبارات جوابگو نیست

کاراندیش تصریح کرد: سهم اعتبارات فرهنگی در بودجه عمومی حدود ۳ درصد است که ۱۵ درصد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده می شود و ۸۵ درصد در اختیار سایر نهادهاست لذا تلاش کردیم تا این سهم افزایش یابد تا بتوانیم برنامه های پیش بینی شده را عملیاتی کنیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه اعتبارات امسال دو برابر گذشته است و ما هم توانستیم اعتبارات استانها را تا شش برابر اضافه کنیم.

کاراندیش گفت: با همه کمبودهای اعتباری در تلاش هستیم تا درآمد پایدار ایجاد کنیم که این موضوع در مجلس مصوب شده تا این درآمدهای پایدار به استانها داده شود.

وی افزود: اختصاص این اعتبارات به استانها می تواند به اجرای برنامه ها کمک کند تا با تحرک بیشتری بتوان فعالیتهای هنری را توسعه بخشید.

کاراندیش گفت: البته باید بپذیریم که مشکلات حوزه فرهنگ فقط مربوط به اعتبار نیست و گاهی در عرصه های عمرانی و اقتصادی به دلیل نداشتن مدیریت مناسب و برنامه با کمترین بازدهی روبرو شده ایم که مشکل ساز شده است.

وی اظهارداشت: داشتن برنامه و مدیریت منابع مالی در شرایط کنونی از اولویت های مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانهاست.

در ادامه ضمن تقدیر از خدمات ۳ ساله علی اکبر اسکندری نژاد مدیرکل سابق، حجت الاسلام مهدی حسینی به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین معرفی شد.

سید مهدی خسینی با تالیف چنیدن جلد کتاب و مقاله علمی در مسئولیت های مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی استان قزوین، رئیس اداراه فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک، مشاور فرهنگی فرماندار آبیک، عضو بسیج حقوق دانها، مشاور حقوقی انجمن دیابت کشور هم انجام وظیفه کرده است.