به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به سیدمحمد هاشمی آمده است:

«جناب آقای دکتر سیدمحمد هاشمی

نظر به شایستگی، تجربیات ارزشمند و شناخت از توانمندی‌ها و روحیه انقلابی و مکتبی جنابعالی؛ به موجب این حکم به عنوان «معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند قادر متعال و همکاری و تعامل کلیه حوزه‌های مربوطه نسبت به برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به شرح ذیل اهتمام جدی به عمل آورید:

۱. برنامه ریزی و پیگیری و تنظیم روابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به منظور

الف) تبیین و توضیح برنامه‌ها و توجیه طرح‌ها و لوایح مربوطه

ب) رسیدگی به مطالبات نمایندگان محترم مجلس در خصوص مسائل عمومی و موارد مرتبط با حوزه انتخابیه

ج) برقراری رابطه فعال و مستمر تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه با کمیسیون محترم فرهنگی و عموم نمایندگان

۲. برنامه ریزی، نظارت و پیگیری بر امور ادارات کل استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله:

الف) برنامه ریزی و هماهنگی در شناسایی افراد شایسته جهت انتصابات در ادارات کل استانی

ب) نظارت بر عملکرد ادارات کل استانی

ج) برقراری تعامل مستمر مدیران کل استانی با نمایندگان محترم ولی فقیه در استان‌ها و ائمه مکرم جمعه، استانداران و دیگر مقامات استانی

۳. برنامه‌ریزی و پیگیری در جهت انجام امور حقوقی و قضایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه:

الف) شناسایی نواقص و ضعف‌های حقوقی در قوانین و مقررات مربوطه

ب) دفاع از حقوق قانونی و وظایف مصوب در رفع تعارضات حقوقی مربوطه

ج) دفاع از حقوق قانونی عموم اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در برابر شکایات در محاکم قضایی

د) نظارت بر تمامی مراحل فرایند تنظیم و انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی تمامی بخش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴. برقراری تعامل گسترده و مستمر میان مجموعه‌های مختلف وزارتخانه با شبکه‌های مردمی و فعالیت فرهنگی جبهه مؤمن انقلابی در سراسر کشور و بهره گیری از ظرفیت‌های گسترده آنان برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای

مزید توفیق جناب‌عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف دولت مردمی، ظلّ توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از خداوند منان خواستارم.»

گفتنی است، سیّدمحمّد هاشمی متولد ۱۳۶۵ و دارای تحصیلات دکترای حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران است.

از جمله سوابق اجرایی او می‌توان به جانشین بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء (عج)، مدیر عامل مجموعه فرهنگی سرچشمه (یادمان شهدای هفتم تیر)، جانشین سازمان بسیج هنرمندان کشور، معاون توانمند سازی و امور استان‌های سازمان هنری رسانه‌ای اوج اشاره کرد.

هاشمی همچنین در مقطعی مسئول ستاد رسانه‌ای روایت جهاد جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی قرارگاه بقیة الله الاعظم (عج) و عضو شورای طرح و برنامه بنیاد روایت فتح بوده است.

عضویت در شورای راهبردی معاونت استان‌های حوزه هنری کشور و عضو شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی کشور از دیگر سوابق سیدمحمد هاشمی است.

یادآور می‌شود، پیش از این علی اصغر کاراندیش عهده‌دار این مسئولیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با موعد بازنشستگی این مدیر باسابقه از خدمات و تلاش‌های کاراندیش در مدت خدمت تشکر و قدردانی کرد.