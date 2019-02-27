به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جهتگیری مبتنی بر شایستگی در آموزش اسلامی» نوشته مشترک کارل کلمنت (Karl Klement)، سعید توپالویچ (Said Topalovic) و آمنا شکیر (Amena Shakir) با ۲۳۲ صفحه در آلمان منتشر شد.
آموزش مدرن بر اساس الگوهای شایستگی، محتوای مناسب و کارکردگرایی شکل میگیرد. این موارد اهدافی هستند که تلاش میشود در آموزش اسلامی نیز تحقق پیدا کنند.
در کتاب «جهتگیری مبتنی بر شایستگی در آموزش اسلامی» درباره آموزش مذهبی، روشهای آموزشی و همچنین مهارتهای تشخیصی، آشنایی با رسانههای دیجیتال، یادگیری امور بین مذاهبی و ... اطلاعات خوبی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در آلمان تهیه کرده و برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته است.
نظر شما