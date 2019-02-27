پیکر ۵ شهید مدافع حرم با آزمایش DNA شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با تلاش‌های شبانه روزی و مستمر گروه تفحص نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیکرهای پاک و مطهر پنج تن از شهدای ایرانی که حین ماموریت مستشاری در سوریه به شهادت رسیده بودند، کشف و پس از انجام آزمایش‌های DNA هویت آنان شناسایی شد.

در این اطلاعیه اسامی شهدا بدین شرح اعلام شده است: بسیجی شهید «سعید انصاری» از استان تهران، پاسدار شهید «حمید محمدرضایی» از استان قزوین، پاسدار شهید «محمد قنبریان» از استان سمنان، پاسدار شهید «سید جواد اسدی» از استان مازندران و بسیجی شهید «میثم نظری» از استان تهران.

روابط عمومی کل سپاه در این اطلاعیه تصریح کرده است: پیکرهای مطهر این شهدای والامقام هفته آینده بر دوش مردم قدرشناس و انقلابی ایران اسلامی در استان‌های خود تشییع و خاکسپاری خواهند شد.

