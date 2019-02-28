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۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

مدیر فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهداظهار کرد؛

استقرار ویژه آمبولانس ها در مشهد همزمان با شب چهارشنبه آخر سال

استقرار ویژه آمبولانس ها در مشهد همزمان با شب چهارشنبه آخر سال

مشهد- مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: استقرار ۱۳ آمبولانس در مناطق خاص مشهد همزمان با شب چهارشنبه آخر سال برای خدمت رسانی سریع در حوادث احتمالی برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر رضا وفایی نژاد صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد:یک روز قبل از چهارشنبه پایانی سال، تمامی پایگاه های اورژانس ۱۱۵ با تمامی امکانات در آمادگی کامل هستند و برنامه ریزی های لازم  برای ارائه خدمات احتمالی در چهارشنبه پایانی سال انجام شده است.

وی افزود: استقرار ۱۳ آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس در مشهد در مناطق خاص شهری جهت ارائه سریع خدمات به آسیب دیدگان احتمالی برنامه ریزی شده است.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: آماده باش و استقرار چهار پایگاه شهرستان طرقبه و شاندیز انجام شده و در همین راستا آماده باش کلیه پایگاه های شهری و جاده ای و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ مشهد و اورژانس ۱۱۵ شهرستانهای تابعه دانشگاه  و آماده باش و فعالیت ۲۴ ساعته اتاق بحران دانشگاه (EOC )  و مرکز MCMC دانشگاه نیز برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: حضور نماینده اورژانس ۱۱۵ مشهد در شیفت عصر و شب و ساعات پر ترافیک در مرکز کنترل ترافیک، حضور نماینده در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر مشهد و حضور نماینده در جلسات هماهنگی نیروی  انتظامی جهت افزایش هماهنگی و همکاری ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وفایی نژاد گفت: هماهنگی و شروع آموزش های همگانی برای عموم مردم و توزیع پمفلت، آموزش رابطین سلامت آموزش و پرورش جهت پیشگیری حوادث چهارشنبه آخر سال، آموزش عمومی در مساجد محلات و استفاده از ظرفیت فضای مجازی و سایت دانشگاه جهت اطلاع رسانی و آموزش نیز انجام شده است.

کد مطلب 4555324

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