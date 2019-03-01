تخریب لوکیشن فیلم «محمدرسول الله» متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پارک ملی دریایی نایبند نخستین پارک ملی دریایی ایران است که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اضافه کرد: در سال ۹۰ پروژه فیلم محمد رسول الله از سازمان محیط زیست برای فیلم‌برداری در زون حساس پارک ملی مجوز دریافت کرد که ساخت دکور و مسیر دسترسی نیز در ان دیده شده بود با این شرط که پس از اتمام کار با توجه به ممنوعیت وجود سازه ملزم به برچیدن بناها بوده‌اند که اجرایی نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: سازه مذکور در مساحتی تقریبی ۳۰۰ متر مربع اجرا شده که بخش بسیار کوچکی از ان تخریب گردیده و اخبار منتشر شده مبنی بر تخریب کلی و کامل ان صحیح نیست.

وی افزود: پس از اعتراضات تورلیدرها و گروههای گردشگری فعلا در راستای بررسی موضوع و ارایه راهکار مناسب جمع آوری سازه ها متوقف شده است.

قلی‌نژاد گفت: در این چند سال تاکنون هیچ‌گونه درخواستی از سوی ارگان‌های متولی گردشگری در راستای حفظ و ساماندهی این سازه از سازمان حفاظت محیط زیست بعمل نیامده است و عدم مدیریت و عدم مشخص شدن متولی و مسول باعث شده که سازه ها در سال‌های اخیر تخریب و از برای تردد خطرناک و بعضا محلی برای تفریحات ناسالم تبدیل شود که جا دارد ارگان های متولی در راستای تعیین تکلیف ودرخواست مجوز و ساماندهی محل اقدام کنند.

وی بیان کرد: در محدوده استحفاظی پارک ملی دریایی نایبند به‌عنوان یکی از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات حفاظتی نسبت به همه مسایل در اولویت هستند و هرگونه گردشگری و سایر فعالیت ها باید وفق اصول و زون بندی و بدون تاثیرات منفی بر منطقه صورت گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار داشت: سایر مسایل در پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده با یکسری ضوابط و محدودیت های خاص قابل طرح و اجرا هستند همچنین گردشگری بی‌ضابطه با حفاظت از طبیعیت، گونه ها و مناطق حساس سازگار نیست.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی بعمل امده با مسئولان شهرستان عسلویه به‌ویژه فرمانداری عسلویه طی بازدید در روزهای آینده موضوع بررسی و در خصوص وضعیت سازه تصمیم گیری خواهد شد.