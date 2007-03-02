تیم من دو - یک برنده شد/ مطمئن باشید 10 نفره هم به پرسپولیس نمی باختیم

به گزارش خبرنگارمهر، علی دایی سرمربی تیم فوتبال سایپا که پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس درجمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: مطمئن باشید حتی اگر 9 نفره هم می شدیم ، بازی را به پرسپولیس واگذارنمی کردیم و حداقل با نتیجه مساوی از زمین خارج می شدیم.

وی افزود: به تیم داوری تبریک می گویم . هیچ کس مانند آنها نمی توانست جو ورزشگاه آزادی با این همه تماشاگر را آرام نگه دارد . آنها نکات زیر داوری را به خوبی اجرا کردند.

دایی از اظهارنظرفنی درخصوص بازی خودداری کرد و گفت: درمورد این بازی حرف زدن ثمری ندارد.

کاپیتان سابق تیم ملی افزود: درفوتبالی که سرتیم های بی تماشاگر را می برند در مورد مسائل فنی صحبت کردن بیهوده است . همه در بازی امروز دیدند داورچگونه بازی را که سایپا می توانست برنده از زمین خارج شود را مساوی به اتمام رساند.

سرمربی تیم سایپا تاکید کرد: ظاهرا قرارنبود ما دراین بازی پیروز از زمین خارج شویم . در طول بازی بازیکنان پرسپولیس بارها مرتکب خطا شدند اما داور خطاهای آنها را نادیده گرفت. شیث رضایی بازیکن پرسپولیس از ابتدای بازی چندین بار پیراهن مرا گرفت . نمی دانم او باید چقدرخطا می کرد تا داورکارت زرد نشان دهد اما با این حال عشوری زاد بازیکن تیم ما به علت دیر زدن ضربه خطا در دقیقه 35 بی جهت کارت زرد دریافت کرد.

وی تاکید کرد: درهیچ کجای دنیا اینطور با تیم ها رفتارنمی شود . متاسفانه دربازی امروز تا تماشاگران پرسپولیس سر و صدا کردند داور برای کنترل بازی بی جهت اعلام خطای پنالتی کرد.

دایی اذعان داشت: از ابتدای فصل نیزسعی و تلاش کردیم تا درپایان فصل به موفقیت برسیم اما بدین صورت امتیازات ما را می گیرند. با این شرایط درمورد مسائل فنی بازی صحبت کردن ثمری ندارد. هفته گذشته دربازی استقلال - صباباتری ، استقلال را برنده از زمین خارج کردند و در بازی امروز نیز نتیجه تساوی را به پرسپولیس تقدیم کردند. در این شرایط آیا امتیازات تیم های صبا و سایپا را به آنها باز می گردد . متاسفانه انتقادات ما بی ثمراست و باعث می شود مرا را به کمیته انضباطی احظارکنند و محرومم کنند.

سرمربی تیم سایپا تصریح کرد: زمانیکه داوربه راحتی به سود پرسپولیس اعلام پنالتی می کند و بی جهت سعی به تکرارضربه ای می دهد، نمی توان حرفی از مسائل فنی زد. اعتقاد دارم داور در زمان اعلام پنالتی مرتکب اشتباه شده است.

وی افزود: پیش از آنکه روی بازیکن پرسپولیس خطایی صورت گیرد جلال حسینی درمحوطه جریمه سایپا متوقف شد که گمان می کنم داورباید به جای اعلام ضربه پنالتی ضربه خطا را به سود سایپا اعلام می کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در واپسین دقایق نیمه اول روی شیث رضایی مرتکب خطا شد گفت: من نمی گویم با شیث رضایی برخورد نکردم اما روی او مرتکب خطا نشده ام و به صورت او ضربه نزدم. یک مهاجم زمانی که می خواهد از سد مدافع خود عبور کند بارها جای خود را تغییر می دهد . من هم بی اختیاربا مدافع پرسپولیس برخورد کردم که گمان نمی کنم حرکت من باید با جریمه داورهمراه می شد.

دایی در واکنش به اظهارات شیث رضایی که او را متهم به فحاشی کرده بود اظهار داشت: من به شیث توهین نکردم اما از او تشکر می کنم.

مهاجم تیم فوتبال سایپا تاکید کرد: متاسفانه دوست ندارند تیمی که علی دایی سرمربی آن است قهرمان شود .

وی با دفاع از شرایط بازیکنان تیمش در پاسخ به این سئوال که منظورش ازمخالفان علی دایی و تیم سایپا کیست، گفت: منظورم همین هایی هستند که به راحتی نتیجه بازی های ما را تغییر می دهند.

سرمربی بازیکن سایپا افزود: نمی دانم چرا داوران همیشه به سود تیم های پرطرفداری مانند پرسپولیس و استقلال قضاوت می کنند . تا به امروزندیده بودم که داوری تا این اندازه به نقاط ریز داوری توجه نشان دهد اما متاسفانه در بازی های ما به خوبی این نکات مد نظر قرار می گیرد.

علی دایی با انتقاد دوباره از خداداد افشاریان افزود: افشاریان پس از سوت بازی از دروازبان تیم ما سئوال کرد آیا خطای بازیکن سایپا روی مهاجم پرسپولیس خطا بوده یا خیر؟ زیرا من این صحنه را به خوبی ندیدم." متاسفانه نمی دانم داورخطایی را که ندیده است چگونه پنالتی اعلام می کند.

وی تصریح کرد: ما کار خود را انجام می دهیم و حتی اگر تیم من در لیگ برتر آخر شود مردانه بازی کرده و به راه خود ادامه می دهیم.

دایی در پاسخ به سئوال خبرنگارمهر که از وی درخصوص بازی پرسپولیس سئوال کرد گفت: پیرامون مسائل فنی صحبتی نمی کنم زمانی که عواملی دیگر نتیجه را تعیین می کنند بهتر است در این زمینه اظهار نظری نداشته باشیم.