به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دومین همایش تاریخ شفاهی دفاع مقدس که صبح امروز (یکشنبه) در سالن قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی کشور، اظهارداشت: کاستی‌های و مشکلات امروز به دلیل عدم استفاده از تجارب گران‌بهای دفاع مقدس است.

وی با تاکید بر اهمیت کتاب و تاریخ افزود: ما امروز با دو پدیده فضای مجازی و جنگ ادراکی روبرو هستیم، پدیده‌ای که اطلاعات اشتباه به جوانان ما انتقال می‌دهد، بنابراین دادن آدرس دقیق، درست، غیر جناحی و غیرسازمانی امری بسیار ضروری است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما امروز درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم که صدای توپ و تانک در آن شنیده نمی‌شود و قادر نیستیم جنگ را برای مردم ملموس کنیم. ما بیان می‌کنیم که در جنگ هستیم اما باور عملی همه ما نیست که در جنگ تمام عیار قرار داریم.

وی افزود: در ابتدای جنگ تحمیلی نیز عده‌ای باور نکرده بودند که جنگ وجود دارد، اما چه شد که رفتار دینی به رفتار عملی رزمندگان و مردم تبدیل شد؟ چرا امروز قادر نیستیم همان فرهنگ را در مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن ایجاد کنیم که شرط لازمه این جنگ نیز وحدت و یکپارچگی و حرکت پشت سر مقام معظم رهبری است.

دریابان شمخانی با اشاره به اهداف دشمنان از جنگ تصریح کرد: در هر جنگی در ابتدا باید حرکت دشمن را متوقف کنیم، اینکه تفکر امام خمینی (ره) غالب شد و مردم را وارد عرصه نبرد کرد کار ساده‌ای نبود، توقف دشمن کافی نبود بلکه باید دشمن را تثبیت کرد، در دل تولید پیروزی می‌توان امید ایجاد و مردم را دعوت به ایستادگی کرد.

دریابان شمخانی گفت: توقف دشمن در جنگ اقتصادی جلوگیری از پیروزی‌های حبابی آنها است، در افزایش قیمت کالا، سکه و عرض توقعی باید ایجاد کرد تا در دل مردم امید به آینده ایجاد شود.

وی ادامه داد: هرگاه مردم احساس کنند که امیدی به آینده وجود دارد وارد جبهه نبرد می‌شوند. آنچه مردم را به مقابله با دشمن در دفاع مقدس کشاند پیروزی‌های کوچک بود. در جنگ اقتصادی نیز باید با ایجاد پیروزی‌های کوچک به آنها انگیزه حضور در میدان نبرد اقتصادی داد.

امیر شمخانی گفت: در دفاع مقدس فرماندهانی جنگ را اداره کردند که به رزمندگان گفتند بیاید اما خودشان پیش از همه در خط مقدم مبارزه با دشمنان قرار داشتند نه اینکه بگویند شما بروید. در جنگ اقتصادی هم در مرحله اول باید دشمن را متوقف کرد و صحنه را برای حضور بخش خصوص آماده کرد تا اقتصاد متصرف شده توسط دشمن را با اقتصاد مقاومتی از دشمن باز پس گرفت.

وی افزود: فرماندهان میدان نبرد اقتصادی هم باید از جنس مردم باشند و البته راهبرد درست و اصولی داشته باشند، در دفاع مقدس برخلاف آنچه در فیلم‌ها نشان می‌دهند که شب تا صبح گریه زاری و سینه زنی می‌کردند و بعد عملیات انجام می‌دادند، بدترین نوع انتقال خاطرات دفاع مقدس است، فرماندهان دفاع مقدس با استراتژی حرکت می‌کردند، استراتژی ما استفاده از راهبردی بود که دشمن در آن حوزه برتری نداشته باشد.

دریابان شمخانی تاکید کرد: در جنگ اقتصادی باید با استراتژی و راهبرد حرکت کرد و فرماندهی میدان نبرد نیز فرماندهانی از جنس مردم باشند و با ایجاد پیروزی‌های هرچند کوچک مردم را وارد عرصه نبرد اقتصادی با دشمن کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نگارش و انتقال تجارب دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: بزرگترین و کهن‌ترین تمدن‌های بشری با کتابخانه ها و ثبت و ضبط وقایع و انعکاس دستاوردهای فرهنگی حفظ و به نسل امروز معرفی شده اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه، در تاریخ تمدن اسلامی نیز پیشرفت مسلمانان با ظاهر شدن دانشمندان بزرگ، آثار و کتب آنها و ترجمه کتاب‌ها و تأسیس کتابخانه‌های بزرگ در شهرهای اسلامی عملی شد، گفت: امروزه، کتاب و کتابخوانی در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع، بویژه توانمند سازی فکری آنان برای مواجهه مناسب و متناسب با انبوه اطلاعاتی که از طریق رسانه‌های نوین منتشر می‌شود دارای نقش مؤثری بوده که بدون در نظر گرفتن آن، امکان دست‌یابی به توسعه و پیشرفت مطلوب، متوازن و مستمر وجود ندارد.

امیر شمخانی، فرهنگ کتابخوانی و ثبت و ضبط میراث فرهنگی و معنوی کشور که امروز عمدتاً در قالب کتاب ارائه می‌شود را بخشی از امنیت ملی کشورمان دانست و گفت: هر چه مردم کتاب خوان تر، آگاه‌تر و داناتر باشند و از تاریخ و تمدن خود اطلاعات بیشتر و درست‌تری داشته باشند، پایبندی آنان به امنیت ملی و حوزه‌های اقتدارساز افزایش خواهدیافت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، جنگ ادراکی برای تحریف وقایع و تاریخ را از راهبردهای اصلی دشمن ذکر کرد و افزود: خاکریز فرهنگی و تاریخی کشور امروز در کتابخانه هاست و باید با سیاست‌های هوشمندانه و خلاقانه پای جوانان بیش از پیش به کتابخانه ها باز شود.

وی تاکید کرد: بایداز هر فرصت و ظرفیتی برای گسترش فرهنگ مطالعه و در اختیار قرار گرفتن کتاب‌ها به ویژه کتاب‌های حوزه دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، اخلاق، علم و تاریخ استفاده کرد.

دریابان شمخانی در تبیین فرازی از تاریخ کشورمان خاطر نشان کرد: در طول تاریخ کهن ایران تنها رضاخان و پسرش دست نشانده مستقیم و وابسته به کشور خارجی بوده اند و اولین دستاورد انقلاب اسلامی این بود که روند خطرناک وابستگی به بیگانه و سرسپردگی به کشورهای خارجی را با سرنگونی رژیم پهلوی قطع کرد.

وی با بیان اینکه، اولین رهبری که محوریت آمریکا در اداره عالم را به شکست کشاند امام خمینی (ره) بود، تصریح کرد: امام خمینی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ این باور و اعتقاد را ایجاد کرد که اداره کشورها و حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی مثل نفت، بدون آمریکا شدنی است و به تدریج این تفکر را در میان ملت‌های دنیا نیز گسترش داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، اصلی ترین دلیل دشمنی مبنایی آمریکا با ایران که قابل تغییر نیز نمی‌باشد را ناشی از همین زخم عمیق و غیرقابل درمان دانست.

امیر شمخانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دفاع مقدس که امروز شما کُتب و تاریخ شفاهی آن را رونمایی می‌کنید، پژواک منحصر به فرد و مستمر شکست آمریکا درمنطقه و جهان است.

شمخانی با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه فرهنگی یک کشور آزادی و استقلال آن است، اظهار داشت: طنین مداوم این فرهنگ ارزشمند امروز از سوریه، عراق و یمن هم به گوش می‌رسد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: هرچند آمریکا، غرب و کشورهای مرتجع منطقه عناصر تروریست و مزدور را به خدمت گرفتند تا ریشه مقاومت اسلامی را بخشکانند، اما جوانان مقاومت، ارتش سوریه، حشدالشعبی عراق و انصارالله یمن و مدافعان حرم نشان دادند که غرب محور عالم نیست ومجسمه کاغذی که ازقدرت آمریکا ساخته شده است به سادگی قابل فروپاشی است.

شمخانی تصریح کرد: امروز جهان به این واقعیت پی برده است که در نبرد اراده‌ها، خون بر شمشیر پیروز است.

وی خاطر نشان کرد: پیام مهم امام خمینی (ره) به جهان این بود که همیشه ملت‌ها پیروز اصلی میدان منازعات هستند و این پیام امروز تبدیل به فرهنگ، برنامه عمل و استراتژی موفقیت ملت‌های مستقل شده است.

شمخانی افزود: مبتنی بر همین پیام بیش از ۴ سال بمباران، جنایت و وحشی گری عربستان، آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی برای تصرف یمن و به اسارت گرفتن مردم آن ناموفق بوده است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شکست جریان تروریست تکفیری در منطقه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین و پیچیده‌ترین تهدید جهان اسلام نیز که حاکم نمودن تروریست‌های تکفیری بر سرزمین‌های اسلامی بود با جانفشانی جوانان تربیت یافته در فرهنگ مقاومت شکست خورده است.

وی افزود: امروز علی رغم هزینه‌های هنگفتی که برای ایجاد امنیت در سرزمین‌های اشغالی می‌شود، راهبردهای آنها برای تأمین امنیت مرزهای اسرائیل به بن بست رسیده و رژیم اشغالگرقدس در مرزهای خودش و حتی داخل مرزهایش احساس تهدید بیشتری می‌کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر هنوز شک و تردیدی برای انسان‌های ضعیف‌النفس در شنیدن پیام استقلال طلبی و آزادی خواهی امام خمینی وجود دارد، به طور قطع ملت ایران با شکست دادن ترامپ و سیاست‌های تحریمی او مجدداً این پیروزی را اثبات و اعلام خواهد کرد.

امیر شمخانی گفت: وظیفه بسیار مهم نهاد کتابخانه، مراکز علمی و آموزش و پرورش این است که ارزش‌های حاصل از رویش تمدنی و فرهنگی انقلاب اسلامی را به نسل‌های جوان و ملت‌های تشنه معرفت در دنیا منعکس نمایند و این پیروزی‌های تاریخی و هزینه‌ها و مجاهدت‌هایی را که برای آن صرف شده در تاریخ ثبت کنند.

نماینده مقام معظم رهبری در ادامه افزود: درحالی که انقلاب اسلامی تقویت کننده فرهنگ غیرت و شجاعت در میان مردم ایران زمین بوده است، ترامپ و حتی نوچه‌های او، فرعون مابانه کشورهای عربستان و امارات را شبانه روز تمسخر و تحقیر می‌کنند که شما بدون ما چیزی نیستید و یک روز هم بدون حمایت آمریکا توان مقاومت و ایستادگی ندارید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، ناکامی‌های ترامپ در ایجاد ائتلاف ضد ایرانی در کنار توسعه اختلافات درونی مابین کشورهای عربی منطقه و شکست اجلاس ورشو برای ائتلاف سازی علیه ایران خارج از سازمان ملل و ده‌ها موضوع مشابه دیگر را از مجموعه واقعیت‌هایی ذکر کرد که نشان می‌دهد که مسیری به غیر از ناکامی و شکست در انتظار آمریکا و هم پیمانانش قرار ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: پیش بینی ما در مورد متحدان آمریکا در منطقه این است که اگر سیاست پناه بردن آنان به دشمنان اسلام ادامه یابد با خیزش شهروندان تحقیر شده شأن مواجه خواهند شد.

شمخانی با بیان اینکه، بدون شک ورود آمریکا و غرب به مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق نیز ناشی از نقش محوری ایران در ثبات‌سازی منطقه‌ای و توانمندی‌های رو به توسعه ایران در حوزه‌های صلح آمیز هسته‌ای بود، گفت: آنان به خیال خام خود در تلاش بودند که ضمن متوقف سازی توان هسته‌ای ایران، دستاوردهای ارزشمند و قدرت بازیگری ایران را در منطقه مهار نمایند که با تدبیر رهبرانقلاب در هر دو مورد ناکام ماندند.

نماینده مقام معظم رهبری افزود: چهل سال است که به برکت انقلاب اسلامی پرچم سلطه گری آمریکا و غرب در منطقه به زیر آمده و تا به امروز نبرد جانانه میان این دو جبهه با موفقیت رو به فزونی جبهه مقاومت جاری است.

شمخانی گفت: پیش دستی و برتری جبهه ثبات خواهان و ثبات سازان دربرابر جبهه تروریست سازان وحامیان بی ثباتی، پیام آور این واقعیت است که سیاست‌های آمریکا مسیر روبه افولی را طی می‌کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان تاکید کرد: تاریخ شفاهی دفاع مقدس بیان کننده این واقعیت است که بعد از چهل سال، هرگاه به نقشه سیاسی منطقه می‌نگریم ابزارهای سیاسی ونظامی آمریکا چون صدام و داعش و دیگر عوامل مزدورش نابود شده و قدرت برآمده از فرهنگ مقاومت رو به فزونی و پیشروی است.