به گزارش خبرنگار مهر، حامد سلطانی‌نژاد در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از معامله ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سکه طلا در یازده ماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: قرارداد آتی طلای آب شده در بورس کالا فعال می‌شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران با تشریح وضعیت معاملات در سال جاری گفت: بورس کالا در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری ۱,۵۲۴ هزار میلیارد ریال معامله انجام داده که ۴۱ درصد از کل معاملات انجام شده در قالب بورس را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس سهم بخش صنعت و معدن ۳۶.۶ درصد، پتروشیمی ۳۴.۵ درصد، فرآورده‌های نفتی ۲۵.۱ درصد، کشاورزی ۳.۴ درصد و بازار فرعی ۴ دهم درصد بوده است.

وی تصریح کرد: حجم معاملات بخش صنعت و معدن ۲۸۳ هزار میلیارد ریال، پتروشیمی ۲۶۶ هزار میلیارد ریال، فرآورده‌های نفتی ۱۹۳ هزار میلیارد ریال، کشاورزی ۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

سلطانی‌نژاد ادامه داد: در بخش صنعتی و معدنی ۶۱.۷ درصد و در بخش پتروشیمی ۳۰.۹۶ درصد تأمین مالی به صورت معاملات سلف بوده است، ضمن اینکه در حوزه معاملات گواهی سپرده کالایی نیز بیشترین معاملات به ارزش ۱,۳۰۰ میلیارد تومان بر روی سکه طلا بوده و ذرت با ۸۹ میلیارد تومان و زعفران با ۲۶۷ میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: در حوزه پتروشیمی شاهد رکوردشکنی بی سابقه‌ای بودیم که به لحاظ حجمی و ارزشی رکورد کل سال‌های فعالیت بورس کالا شکسته شده، ضمن اینکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان معامله صورت گرفته است.

وی افزود: در حوزه محصولات کشاورزی نیز یک میلیون و ۹۴۰ هزار تن به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال معامله صورت گرفته است، ضمن اینکه در حوزه فرآورده‌های نفتی افزایش ۱۵ درصدی در مقدار را شاهد هستیم.

سلطانی‌نژاد گفت: معاملات آتی ۴۱ درصد رشد داشته، ضمن اینکه صندوق‌های کالایی نیز افزایش ۴۱ درصدی معاملات نسبت به مدت مشابه را تجربه می‌کنند.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: در حوزه سلف موازی استاندارد نیز بیش از سه برابر رشد را تجربه کرده که در کنار آن افزایش ۱۶ برابری مقدار معاملات گواهی سپرده کالایی سکه را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستیم.

وی از راه اندازی قرارداد آتی طلای آب شده در سال ۹۸ خبر داد و گفت: امیدواریم با آرام تر شدن بازار بتوانیم این ابزار را راه اندازی کنیم.

مدیر عامل بورس کالای ایران تصریح کرد: در سال ۹۷ صندوق‌های کالایی را گسترش داده و هم اکنون بر روی سکه طلا این صندوق‌های کالایی فعال هستند که امیدواریم در مورد زعفران و سایر محصولات کشاورزی نیز بتوانیم این کالا را در سال ۹۸ پیش رو داشته باشیم.

سلطانی‌نژاد گفت: از ظرفیت بانک‌ها برای توسعه گواهی سپرده سکه طلا در سال ۹۸ استفاده خواهیم کرد.

برای راه اندازی رینگ صادرات فولاد آمادگی داریم

سلطانی نژاد گفت: در مبحث فولاد تولید بیشتر از تقاضا بوده و رشدی متناسب با تغییر نرخ ارز اتفاق نیفتاده است؛ این در حالی است که رینگ صادراتی بورس کالای ایران آماده ارائه همه محصولات است به ویژه فولاد؛ علی رغم اینکه مشکلات نقل و انتقال مالی وجود دارد؛ اما آمادگی ایجاد بورس صادراتی حتی در بحث فولاد را داریم.



وی افزود: تلاش داریم کل زنجیره فولاد را در بورس کالا عرضه کنیم؛ در جهان روند قیمت سنگ آهن و شمش با ضریب هماهنگی مثبت نبوده و هر محصول بازار مختص خودش را دارد؛ به نحوی که سنگ آهن و کنسانتره بازار خودش را دارد و سیاست گذار اعتقاد دارد قیمت محصولات زنجیره فولاد بایستی از روی قیمت محصولات نهایی استخراج شود. ما اصرار داریم کل زنجیره فولاد در بورس کالا ارائه شود؛ اما عرضه آهن اسفنجی و سنگ آهن اختیاری است.

سلطانی نژاد در ارتباط با عرضه محصولات آلومینیوم المهدی، عرضه سیمان و قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد گفت: آلومینیوم المهدی عرضه‌ای در بورس کالا نداشت؛ با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی اخیراً این شرکت را مجدداً واگذار کرده، بنابراین بایستی تضامین بورسی به شرکت سپرده مرکزی ارائه شود؛ البته شرکت سپرده مرکزی در بحث آلومینیوم المهدی نکاتی را داشتند که ظاهراً مرتفع شده است، اگر تاییدیه نهایی داده شود، آمادگی عرضه در بورس کالای ایران وجود دارد.



وی افزود: در ارتباط با بحث سیمان علی رغم موافقت انجمن سیمان جهت عرضه سیمان در بورس کالا متأسفانه با مراکز تصمیم گیری متفاوتی مواجه هستیم؛ ضمن اینکه ما علاقه‌مند هستیم عرضه سیمان به صورت متمرکز در بورس کالا انجام شود.



سلطانی نژاد گفت: به خصوص در رینگ صادراتی سیمان فرصت‌های زیادی از بین رفت؛ تلاش داریم در رینگ صادراتی قیمت‌های خوبی رقم بخورد. در ارتباط با قیمت گذاری بر مبنای شمش فولاد خوزستان ما معتقدیم بازار ذات خودش را دارد، بایستی قیمت محصولات زنجیره فولاد همبستگی منطقی داشته باشند و لزوماً از یکدیگر تبعیت نمی‌کنند.