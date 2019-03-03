تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف درشادگان اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان روشن زاده شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان که با هدف برنامهریزی برای برگزاری باشکوه مراسم و مناسبتهای ماه رجبالمرجب به ویژه مراسم معنوی اعتکاف به میزبانی دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: برای بهره برداری بهتر معتکفین از مراسم اعتکاف، برنامههای با عنوان سخنرانی، سبک زندگی، فرهنگی، احکام، احکام اعتکاف، حلقههای معرفتی، مولودی خوانی و اعمال ام داوود برگزار میشود.
وی افزود: با نزدیک شدن به روزهای نیایش و بندگی ماه پرفیض رجب و با توجه به لزوم احیای سنت نبوی اعتکاف، جلسات متعددی با مسئولان فرهنگی برای اجرای هر چه با شکوهتر برگزار شدن مراسم اعتکاف انجام شده است و در حال حاضر مساجد این شهرستان از آمادگی لازم برای برگزاری این مراسم معنوی برخوردارند.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شادگان ادامه داد: تلاش میکنیم با برنامهریزی درست و همکاری دستگاههای مربوطه، زمینه اجرای باشکوه و حضور حداکثری مردم در این مراسم معنوی فراهم شود.
روشن زاده در پایان با اشاره به لزوم فرهنگ سازی به منظور حضور اقشار مختلف خصوصاً جوانان در مراسم معنوی اعتکاف بیان کرد: باید از ظرفیت رسانهها و فضای تبلیغات شهری برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم اعتکاف در شادگان استفاده کنیم.
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