به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب مقدم پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی که در محل فرمانداری برگزار شد، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رجب، اظهار کرد: در دی‌ماه پیش رو مناسبت‌های متعددی در پیش خواهیم داشت که از جمله آن‌ها مراسم معنوی اعتکاف، میلاد امیرالمؤمنین امام علی (ع)، سالگرد شهادت سردار دل‌ها سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، دهه بصیرت و روز میثاق امت با ولایت است.

فرماندار شادگان تاکید کرد: انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی منسجم این ایام به بهترین شکل ممکن برگزار شود و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی شهرستان در این راستا همکاری کنند.

مقدم با بیان اینکه اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و دینی است، تصریح کرد: مراسم اعتکاف امسال از ۱۳ تا ۱۵ رجب به مدت سه روز در ۲۰ مسجد در شهرها و روستاهای تابعه شهرستان برگزار می‌شود.

فرماندار شادگان تأکید کرد: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف‌اند زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اعتکاف را فراهم کنند و هماهنگی لازم را برای اجرای برنامه‌ها انجام دهند.

مقدم خاطر نشان کرد: آذین‌بندی و فضاسازی شهر و روستا برای مناسبت‌های پیش رو، پیگیری و اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی، تقویت برنامه‌های فرهنگی و دینی ویژه نوجوانان و جوانان در مساجد شهری و روستایی، رسیدگی به امور عمرانی مساجد و… از مهمترین محورهای این جلسه بود.

امام جمعه شادگان نیز در این جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بر لزوم رسیدگی جدی به وضعیت مساجد تأکید کرد و گفت: ارتقای خدمات ارائه‌شده به معتکفین از نظر کمی و کیفی باید به‌گونه‌ای باشد که رضایتمندی کامل شرکت‌کنندگان را به همراه داشته باشد.

سید نزار پور موسوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای مراسم اعتکاف از اضافه شدن یک مسجد جدید به جمع مساجد میزبان اعتکاف در شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به فرصت مناسب زمانی در ایام اعتکاف اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی برای معتکفین ضروری است.

وی بر برگزاری حلقه‌های فرهنگی ویژه نوجوانان تأکید کرد و گفت: این حلقه‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای جهاد تبیین و ارتقای بصیرت دینی نسل نوجوان فراهم کند.

امام جمعه شادگان بر لزوم پیگیری مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: این جلسات باید خروجی مشخص داشته باشند و مصوبات به‌صورت دقیق رصد و پیگیری شوند تا اقدامات فرهنگی از حالت شعاری خارج شده و به نتایج عملی منجر شود.