به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که برای شرکت در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در مغولستان و مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین برگزار میشود به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: رضا خدری (البرز) مصیب اکبری (تهران) پویا ناصرپور (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران) مهدی محسن نژاد (خوزستان) علیرضا نجاتی (قم)
۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران) میثم دلخانی (فارس) سامان عبدولی (خوزستان) کرامت عبدولی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)
۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان) حامد تاب (خوزستان) حسین اسدی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان) محمدرضا گرایی (فارس) محمدرضا آقا نیا (مازندران)
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) پژمان پشتام (تهران) پیام بویری (خوزستان) رسول گرمسیری (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران) عباسی مهدی زاده (اصفهان) مهدی ابراهیمی (قم)
۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) محمدهادی ساروی (مازندران) یوسف قادریان (البرز) مهدی فلاح (تهران) رامین طاهری (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) حسن آریایی نژاد (مازندران) مهدی بالی (مازندران) علی اکبر حیدری (قم) آرمان علیزاده (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) شهاب قوره جیلی (تهران) امیرمحمد حاجی پور (مازندران) محمد یگانه (ایلام) علی اکبر یوسفی (مازندران)
سرمربی: محمد بنا
مربیان: ناصر نوربخش (تهران) ایرج اسفندیاری فر (تهران) رسول جزینی (اصفهان) بهروز حضرتی پور (تهران) فرید عدنان (کردستان) عادل بالی تبار (مازندران) عزیز ناقوسی (خوزستان)
سرمربی تیم امید: جمشید خیرآبادی (کردستان)
متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان (آذربایجان شرقی)
ماساژور: شهریار علیزاده
سرپرست: حسام الدین جعفری
رقابتهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال (امید) قهرمانی آسیا روزهای ۱ و ۲ فروردین ماه سال ۹۸ در شهر اولان باتور مغولستان و رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در شهر شیان چین برگزار میشود.
برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا؛
محمد بنا ۴۲ فرنگیکار را به اردوی مشترک تیم ملی فراخواند
چهارمین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی (دومین اردوی مشترک با تیم زیر ۲۳ سال) برای شرکت در رقابتهای آسیایی در روزهای ۱۳ تا ۲۶ اسفندماه در خانه کشتی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که برای شرکت در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در مغولستان و مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین برگزار میشود به شرح زیر است:
نظر شما