راننده بی احتیاط پراید، کارگر ۶۰ ساله شهرداری را زیر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ۲ احسان مؤمنی در تشریح این خبر اظهار کرد: در بزرگراه شهید بابایی مسیر غرب به شرق ورود به بزرگراه شهید یاسینی یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت بوده که به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با جدول و گاردریل کناری بزرگراه برخورد و سپس وارد فضای سبز شده و با عابر پیاده کارگر شهرداری که مشغول فعالیت بوده برخورد می‌کند.

وی افزود: در اثر شدت ضربه عابر پیاده مذکر حدوداً ۶۰ ساله در محل حادثه فوت می‌کند.

سرهنگ مؤمنی به رانندگان توصیه کرد: رانندگان هنگام خروج از محورهای بزرگراهی سرعت وسیله نقلیه را کاهش دهند تا در رمپ ها و قوس خروجی‌ها بتوانند به راحتی وسیله نقلیه را کنترل نمایند تا شاهد وقوع چنین حوادث دل‌خراشی در سطح معابر شهر تهران نباشیم.