  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب:

راننده بی احتیاط پراید، کارگر ۶۰ ساله شهرداری را زیر گرفت

راننده بی احتیاط پراید، کارگر ۶۰ ساله شهرداری را زیر گرفت

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب از فوت کارگر ۶۰ ساله شهرداری در حین کار از سوی یک راننده بی احتیاط پراید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ۲ احسان مؤمنی در تشریح این خبر اظهار کرد: در بزرگراه شهید بابایی مسیر غرب به شرق ورود به بزرگراه شهید یاسینی یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت بوده که به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با جدول و گاردریل کناری بزرگراه برخورد و سپس وارد فضای سبز شده و با عابر پیاده کارگر شهرداری که مشغول فعالیت بوده برخورد می‌کند.

وی افزود: در اثر شدت ضربه عابر پیاده مذکر حدوداً ۶۰ ساله در محل حادثه فوت می‌کند.

سرهنگ مؤمنی به رانندگان توصیه کرد: رانندگان هنگام خروج از محورهای بزرگراهی سرعت وسیله نقلیه را کاهش دهند تا در رمپ ها و قوس خروجی‌ها بتوانند به راحتی وسیله نقلیه را کنترل نمایند تا شاهد وقوع چنین حوادث دل‌خراشی در سطح معابر شهر تهران نباشیم.

کد مطلب 4558566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها