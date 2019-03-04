به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رجوعی دوشنبه صبح در مراسم افتتاحیه کنفرانس بینالمللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی که در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد اظهار کرد: یکی از ویژگیهای این کنفرانس مشارکت فعال ۲۵ نهاد معتبر علمی – دانشگاهی در داخل و همکاری ۸ مرکز علمی و بینالمللی است و دانشگاههای امام رضا (ع)، علوم اسلامی رضوی و بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی از نهادهای همکار داخل کشور و حوزههای علمیه سراسر کشور، جامعهالمصطفی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم، وزارت آموزش و پرورش از مشارکت کنندگان این همایش هستند.
وی افزود: دبیرخانه این کنفرانس در دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) تشکیل شد و مقالات زیادی از کشورهای همچون عراق، لبنان، هند و فرانسه به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده است از این رو نظرات مختلفی را در حوزههای گوناگون در خصوص تربیت دینی دریافت کردیم.
رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ادامه داد: ۱۵ عضو هیئت علمی دانشگاهی در جلسات مختلف به بررسی ۲۳۰ مقاله ارسال شده به دبیرخانه این کنفرانس پرداختند که ۱۵۰ مقاله به صورت منتخب و چکیده مجله انتخاب و به چاپ رسیده است.
وی گفت: مقالاتی که در قالب مطالعات نظری و تجربی به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده نتیجه مطالعات علمی و تجربی است و ارائه مقالات برتر دینی در برخی از مدارس و نهادها و دریافت مقالات از کشورهای فرانسه، عراق، هند، مالزی و لبنان را میتوان از دیگر ویژگیهای این کنفرانس ذکر کرد.
رجوعی تصریح کرد :۵ پیش نشست برای این همایش برگزار شد که آبان ماه سال جاری در دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)، آذر در لبنان، دی در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم اسلامی رضوی و بهمن در هندوستان برگزار شد.
