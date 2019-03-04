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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

اسامی نامزدهای ایده برتر جشنواره «کودک آنلاین» اعلام شد

اسامی نامزدهای ایده برتر جشنواره «کودک آنلاین» اعلام شد

۴۴ ایده به عنوان نامزد بخش ایده جشنواره «کودک آنلاین» توسط وزارت ارتباطات معرفی شد. نتایج این بخش از جشنواره ۱۸ اسفندماه اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، هیئت انتخاب بخش «ایده برای وب‌سری» نخستین جشنواره «کودک آنلاین»، نامزدهای اولیه انتخاب شده در این بخش را اعلام کرد.‌

بر اساس اعلام هیئت انتخاب بخش «ایده برای وب سری» نخستین جشنواره «کودک آنلاین»، این ۴۴ اثر به عنوان نامزدهای بخش ایده برای وب‌سری جشنواره از بین ۶۲۱ ایده رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شده‌اند.

برگزیدگان نهایی، در مراسم «جشن انتخاب جشنواره کودک آنلاین»، در روز ۱۸ اسفند ماه معرفی می‌شوند.

نخستین جشنواره فیلم کوتاه و وب‌سری «کودک آنلاین» به دبیری سیدجمال هادیان در ۴ فاز فراخوان ایده، انتخاب ایده‌های برتر، مشارکت در تولید ایده‌ها و انتخاب تولیدات برتر برگزار شده و مراسم پایانی جشنواره نیز تابستان سال ۹۸ برگزار می‌شود.

اسامی ۴۴ ایده برای وب‌سری به عنوان آثار نامزد این بخش به ترتیب الفبا و بر اساس نام اثر، صاحب ایده و نقش و شهر، در سایت وزارت ارتباطات در دسترس است.

کد مطلب 4558715

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