بیانیه گام دوم، چهره آینده نظام است/ سپردن انقلاب به نسل جدید

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: حجتالاسلام محمدباقر پورامینی، مدیر گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد بیانیه رهبر معظم انقلاب در تبیین گام دوم انقلاب در گفتگو با مهر به بیان دیدگاههای خود پرداخت که در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید؛
وی در مورد ضرورت انتشار بیانیه گام دوم گفت: انقلاب اسلامی پس از یک دوره چهل ساله، در قامتی با شکوه جلوه کرده و با پشتوانهای از تجارب و ظرفیتهایی بسیار باید به نسل جدید سپرده شود. هنر رهبر انقلاب آن بود که در اوج عظمت و استواری برای این انقلاب، متولیان با نشاط و شاداب تعریف کرد تا این نسل جوان با جدیت تمام به حفظ و رشد و ارتقا نظام بکوشند و تمام توان و فکر خود را در مسیر تمدن سازی این انقلاب هزینه نمایند. گام دوم انقلاب به نوعی چهره آینده نظام تلقی میشود.
وی ادامه داد: آموزههای دینی، آدمی را بر نگاه به آینده مکلف میسازد و افرادی با «آینده نگری بیشتر» ملاک انتخاب قرار میگیرند. در آیات و روایات، واژههایی چون سرنوشت، دوراندیشی، عاقب نگری و نگاه به آینده، بیانگر این مسئله اند. از نظر جهان بینی الهی، جهان یک واحد زنده و با شعور است و عوامل فراوانی در پدید آمدن حوادث آینده آن نقش دارد و مجموع علل و اسباب نهان و آشکار این نظام را شکل داده است و در کنار عوامل مادی و محسوس، علل و عوامل روحی و معنوی نیز در سلامت و سعادت آن مؤثرند و حتی میتوان نمونههایی از تقدم پیدا کردن علل معنوی بر علل مادی یافت. آینده، قطعی و از پیش تعیین شده نیست و انسان با دخالت خود میتواند در کنار عوامل معنوی، در راستای تحقق یا عدم تحقق آیندهای خاص بکوشد. توجه به پذیرش نقش اراده انسان در تحقق آینده، زمینه شناسایی آینده خواهد بود.
وی افزود: یک انسان مؤمن و معتقد به قضا و قدر الهی، بر این باور است که جهان طوری ساخته شده که اگر او در راه عقیده و ایمان خود فداکاری کند و کوشش به خرج دهد، دستگاه علی و معلولی جهان به حمایت او برمیخیزد و او را از پشتیبانی خود بهره مند میکند. زیرا قرآن با این آیه «وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ» و آیات دیگر، مژده میدهد که نظام هستی در طریق کمال خود به سوی حق و راستی و سعادت حقیقی سیر میکند و غلبه همواره نصیب خدا و لشکریان اوست.
پورامینی گفت: از این رو حضرت آقا برای ساخت آینده نظام، اصول هفتگانه ای را به نسل جوان ارائه کردند تا با احراز آمادگی برای رویارویی با رخدادهای پیشبینیناپذیر آینده، خوب بیاندیشند و برای تصمیم گیری و مدیریت آینده مهیا شوند و قدرت گزینش بهترین راه و برنامه را بیابند تا فردای مورد انتظار و اتصال انقلاب اسلامی به نهضت جهانی حضرت مهدی (عج) محقق شود.
وی ادامه داد: «دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی» یکی از کلیدی ترین بخشهای پیام آقاست. ایشان تاکید داشتند که انقلاب اسلامی همچون پدیدهای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل میشمارد، اما به هیچ بهانهای از ارزشهایش فاصله نمیگیرد. ایشان در تبیین دفاعی همیشگی از نظریه نظام انقلابی، تاکید داشتند که انقلاب پس از نظامسازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند.
وی افزود: تلاش مستمر دشمن در راستای کاهش رضایت مندی جامعه است و در این راه به یأس، ناخرسندی، دلسردی و نا امیدی مردم می کوشد. این گره را باید شناخت و با برنامه مشخص توطئه دشمن را ناکام گذاشت. در نگاه دینی تلاش برای جلب رضایت مردم، ارزشمند است. بر اساس دستورات امیر المؤمنین (ع) به مالک اشتر، لازم است هنگام تصمیم گیری و انتخاب راه برتر از میان راههای مختلف، بر رضایت عموم مردم توجه شود. همان حرکت مستمری که رهبر معظم انقلاب در طول سالیان متمادی داشتند و یگانه فردی بودند که بر امیدبخشی به مردم و ترسیم آینده روشن از کشور میکوشیدند و این نکته در گام دوم انقلاب نیز کاملاً مشهود است. در فرمایش امام سجاد (ع) محترم ترین و گرامیترین مردم بر مردم، کسی است که خیر و برکتش بر آنان جاری و لبریز باشد و از آنان بینیاز. امام خمینی (ره) نیز بر فعالیت برای بدست آوردن دل مردم تاکید داشته و میفرمودند وقتی در میان مردم پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضی است. ملت از شما راضی است. قدرت در دست شما باقی میماند و مردم هم پشتیبان شمایند.
پورامینی در پایان اظهار داشت: نشاط و شادکامی اجتماعی در یک جامعه به عنوان یکی از نشانههای یک جامعه سالم، رضایت مندی جامعه را در پی خواهد داشت. از این رو باید برای ماندگاری و افزایش نرخ رضایت مردم در پرتو اصول و ارزشهای دینی تلاش کرد تا گام دوم در بستری مناسبت شکوفا و عینیت یابد. دشمن از زندگی با نشاط و رضایت مندانه مردم ما می ترسد. دشمن تمام تلاش خود را در جهت جذب امید مردم و حل مشکلات در آن سوی مرزها به خرج میدهد. باید بر خرسندی مردم اهتمام ورزید و مدیریت و برنامه ریزی دشمن را در جهت جذب به خود خنثی کرد تا عزت و استقلال کشور از تهدید آنان دور شود. ما پیرو مکتبی هستیم که پیامبر گرامی آن همواره از خطر وام داری نسبت به دشمن یاد کرده و میفرمود: «اللهم لا تجعل لفاجر علی یدای فَیُحبّهُ قلبی» خدایا از کافر و فاجر بر من نعمتی قرار نده تا دل من هم به سوی او میل پیدا کند.
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