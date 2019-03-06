به گزارش خبرنگار مهر، حامد فرضی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم روز درختکاری که در دهکده تفریحی باغستان برگزار شد، با اشاره به آغاز هفته منابع طبیعی، اظهار کرد: این هفته به ما یادآوری میکند آیندگان نیز از منابع طبیعی سهمی دارند.
وی با تأکید بر اینکه در هفته منابع طبیعی ۵۰۰ هزار اصله نهال در استان توزیع میشود، گفت: امید است با برنامهریزیهای مناسب افزایش سرانه فضای سبز و پوششهای گیاهی را در استان شاهد باشیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به اینکه عرصه هزار هکتاری باغستان که درختکاری شده برای استان یک ظرفیت منحصربهفرد است، گفت: این عرصه برای توسعه فضای سبز در اختیار شهرداری کرج قرار گرفت.
فرضی بیان کرد: جمعیت دومیلیونی کرج بهیقین نیاز به عرصه سبز و پوشش گیاهی مناسب دارد و این درختکاریها در اراضی باغستان برای تحقق همین هدف است.
وی اضافه کرد: بیست و دوم اسفندماه، روز شهید برای پاسداشت پنج هزار و ۲۰۰ شهید استان در همه بوستانهای روستایی درخت کاشته میشود، امید است یادگاری برای آیندگان ما باشد.
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