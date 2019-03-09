به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، فیس‌بوک با انتقادات زیادی از حفظ نکردن حریم خصوصی کاربران گرفته تا عدم اطلاع رسانی روبرو است. بیشتر این انتقادات نیز مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی این شرکت را هدف گرفته است.

در همین راستا به نظر می‌رسد تهدیدهای امنیتی علیه زاکربرگ یکی از نگرانی‌های اصلی این شرکت باشد، به طوری که سالانه مبلغ ۱۰ میلیون دلار برای حفاظت از او صرف می‌شود.

به نوشته بیزینس اینسایدر، یکی از افراد آگاه به امر این خبر را فاش کرده است.

بودجه ۱۰ میلیون دلاری حفاظت از مدیر ارشد فیس‌بوک برای یک تیم حفاظت شخصی ۷۰ نفره و البته یک تونل فرار و یک اتاق کنفرانس ضد گلوله و موارد دیگر صرف می‌شود.

رهبر این تیم امنیتی «جیل لوین جونز» یکی از افسران سابق سازمان جاسوسی آمریکا است که از «شریل سندبرگ» دیگر مدیر ارشد این شرکت نیز محافظت می‌کند. سندبرگ و زاکربرگ تنها مدیران ارشد فیس‌بوک هستند که از حفاظت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته بهره می‌برند.

پس از آنکه نامه‌های تهدیدآمیز متعددی برای فیس‌بوک ارسال شد این شرکت نیروهای حفاظت شخصیتی مدیران ارشد خود را افزایش داد.

از سوی دیگر بسیاری از کارمندان فیس‌بوک ادعا می‌کنند زاکربرگ به یک تونل فرار دسترسی دارد که در کف اتاق کنفرانس ضد گلوله و زیر میز تحریر او قرار دارد.

این مسیر به یک پارکینگ زیر مقر فیس‌بوک در کالیفرنیا منتهی می‌شود و برای خارج کردن زاکربرگ از ساختمان در مواقع اضطراری ساخته شده است.

البته فیس‌بوک از تأیید وجود تونل فرار خودداری کرده است.