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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۸

تیم فوتبال ذوب آهن امروز عازم امارات می‌شود

تیم فوتبال ذوب آهن امروز عازم امارات می‌شود

تیم فوتبال ذوب آهن امروز برای برگزاری بازی با النصر عربستان راهی کشور امارات می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا میهمان النصر عربستان است که این بازی در دبی برگزار خواهد شد.

طبق اعلام سایت باشگاه ذوب آهن بازیکنان، مربیان و کادر همراه این تیم ساعت ۱۵ امروز اصفهان را به مقصد دبی ترک خواهند کرد و اولین جلسه تمرینی آنها در امارات، شنبه شب برگزار خواهد شد.

تمرین یکشنبه شب شاگردان منصوریان هم در ورزشگاه محل برگزاری این مسابقه انجام خواهد شد.

دیدار النصر عربستان با ذوب‌آهن ایران در هفته دوم از مرحله لیگ قهرمانان روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه ساعت ۱۸ به وقت ایران برگزار خواهد شد.

ذوبی‌ها در اولین بازی خود در این چارچوب در اصفهان برابر الزورا عراق به تساوی بدون گل رسیدند.

کد مطلب 4562782

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