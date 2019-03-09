تصاویر لحظه شکستن سرعت صوت را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک نیوز، ناسا تصاویری خارق‌العاده از لحظه شکستن سرعت صوت توسط دو هواپیمای مافوق صوت منتشر کرده است.

این دو هواپیما هنگام شکستن سرعت صوت نوعی امواج شوک ایجاد کرده‌اند. به گفته ناسا این نخستین باری است که از تأثیر شکستن سرعت صوت عکسبرداری شده است. تصاویر با استفاده از فناوری پیشرفته عکاسی «هوا به هوا» ثبت شده است. محققان طی ۱۰ سال این فناوری را ساخته اند که به سازمان فضایی آمریکا کمک می‌کند اطلاعات مورد نیاز برای ساخت هواپیمای مافوق صوت بدون سروصدا را جمع آوری کند.

«جی تی هینک» فیزیکدان مرکز تحقیقات «Ames» ناسا در این باره می‌گوید: ما حتی تصور نمی‌کردیم تصاویری به این شفافی ثبت شود. با کمک این سیستم ارتقا یافته، ما سرعت و کیفیت تصویربرداری خود را نسبت به تحقیقات پیشین افزایش دادیم.

این تصاویر خارق‌العاده در فاز چهارم پروژه AirBOS در مرکز تحقیقات پرواز آرمسترانگ ناسا در کالیفرنیا ثبت شده است. در این تصاویر دو هواپیمای T-۳۸ نیروی هوایی با فاصله ۳۰ از یکدیگر را نشان می‌دهد.