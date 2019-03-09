به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، یحیی نصیرا در مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در سالجاری با اشاره به اینکه هیأت مدیره دوره هشتم سازمان از آبان‌ماه سال‌جاری کار خود را آغاز کرده است، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های این دوره ادامه کارهای مطلوب دوره‌های گذشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اشاره به اینکه هفت عضو هیأت مدیره در دوره‌های گذشته زحمت زیادی برای این سازمان کشیده‌اند، ادامه داد: حاصل تلاش این افراد موجب شده تا امروز سازمانی با عنوان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان وجود داشته باشد.

نصیرا افزود: در سال‌های گذشته اتفاق‌های عجیبی رخ داد و در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغیه‌های متعددی را شاهد بودیم که در نهایت به سمت ضعیف کردن سازمان نظام مهندسی ساختمان حرکت می‌کرد.

وی ادامه داد: این موضوع فرصتی بود تا فکر کنیم چرا سازمان نظام مهندسی ساختمان با این همه عضو و امکانات تا این حد آسیب‌پذیر است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نزدیک به ۶ هزار نفر عضو دارد، گفت: اعضای این سازمان همانند یک خانواده در کنار هم هستند و آن چیزی که جوامع دیگر را سر پا نگه می‌دارد بر این سازمان هم تأثیر دارد.

نصیرا با اشاره به برنامه‌های هیئت مدیره هشتم در سازمان نظام مهندسی استان تأکید کرد: در هیأت مدیره هشتم سعی شده چند اصل و رویکرد مورد توجه قرار گیرد که نخستین مورد حفظ منابع مالی سازمان است.

وی با اشاره به اینکه هر جامعه‌ای برای سر پا ماندن باید منابع مالی خود را حفظ کند، گفت: در سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در مورد تک‌تک هزینه‌ها فکر شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یادآور شد: بحث دیگر شایسته‌سالاری است که باید در سازمان توجه ویژه‌ای به این مورد شود و کارهایی هم در ابن حوزه در دست انجام است که نتیجه‌آن‌ها در آینده‌ای نزدیک قابل مشاهده است.

نصیرا با اشاره به اینکه باید در کنار انتقادها، تشویق‌ها را هم ببینیم و مدنظر قرار دهیم، گفت: از سوی دیگر باید با مراکز مختلف تعامل داشت و با مدیرانی که می‌توانند کمکی به سازمان داشته باشند، از راه تعامل وارد شد.

وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان باید در مورد بحث‌های علمی و فنی ساختمان مرجعیت پیدا کند.