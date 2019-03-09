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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان:

۷۵۰تن میوه شب عید در سیستان و بلوچستان ذخیره شد

۷۵۰تن میوه شب عید در سیستان و بلوچستان ذخیره شد

زاهدان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۴۰۰تن پرتقال و ۳۵۰تن سیب برای شب عید مردم این استان خریداری و ذخیره سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، مجتبی پیری اظهار داشت: سیب درختی سهمیه میوه شب عید مردم سیستان و بلوچستان از دماوند و پرتقال نیز از جیرفت کرمان خریداری شده است.

وی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توزیع میوه شب عید در سیستان و بلوچستان از ۲۷ اسفند آغاز و تا ۱۶ فروردین ماه ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۵۰ غرفه برای توزیع میوه شب عید در استان در نظر گرفته شده که ۱۰ غرفه مربوط به شهرستان زاهدان است.

پیری بیان کرد: قیمت میوه‌های شب عید استان سیستان و بلوچستلن به زودی توسط کمیته راهبری کشور اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون حدود شش هزار تن مرغ منجمد، گوشت قرمز، شکر و برنج با قیمت تنظیم بازار در استان توزیع شده است و همچنان این روند ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: با برنامه ریزی های انجام شده کمترین مشکلی در تأمین میوه و سایر اجناس مورد نیاز برای شب عید در استان وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 4563114

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    نظرات

    • امین IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
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      سلام. لطفا نظارت کنید نظارت کنید. این کار خوبه ولی بعضی از پخش کننده ها ی سبد و غیره با دلالان ارتباط دارند و طی چند مرحله میلیونر شدند سیب کیلو ۱۴۰۰۰ نمیتونیم و نداریم بخریم سیب میوه ی بهشته ...

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