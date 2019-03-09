نامزدهای ایرانی جایزه براتیسلاوا ۲۰۱۹ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موسوی با تصویرگری کتاب «مشت زن» از نشر طوطی، حسن عامه‌کن با «پرنده آتشین» از انتشارات Dolphin از کشور چین، میترا عبدالهی «چتری از گلبرگ‌ها» از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و امیر حمزه با اثر «صاحبقران و مهتر نسیم عیار» و عطیه مرکزی با کتاب «سفرهای سندباد» هردو از انتشارات کتاب خروس معرفی شدند.

هم‌چنین زهرا محمدنژاد با کتاب «تاج به سر کلاه به سر» از انتشارات کتاب‌های مهتاب، غزاله بیگدلو با اثر «چتری با پروانه‌های سفید» و محبوبه یزدانی با کتاب «عید امسال، نه مثل هرسال» هر دو از نشر طوطی دیگر نامزده‌های معرفی شده از سوی داوران این مسابقه هستند.

در همین حال نوشین صفاخو با کتاب «هفت اسب، هفت رنگ» و امیرشعبانی‌پور با اثر «طوطی و بقال» هردو از مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به همراه رضا دالوند با کتاب «تک خال» از نشر طوطی، مانلی منوچهری با اثر «خداحافظ ماه» از انتشارات علمی فرهنگی نیز برای نامزدی دریافت جایزه‌ی این رویداد انتخاب شدند.

در عین حال نرگس محمدی با کتاب «نخودی و دیو» از انتشارات Fukuinkan Shoten کشور ژاپن، طراوت جلالی‌فراهانی با دو اثر «آلبوم عکس» و «گاوی و تله موش» به همراه مجید فخار زواره با کتاب «کبوترباشی» هر دو از انتشارات نردبان و سارا میاری با اثر «موش و گربه و باقی دوستان» از انتشارات نیستان نیز به عنوان دیگر نامزدهای دریافت جایزه تصویرگری براتیسلاوا از سوی داوران معرفی شدند.

دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا به عنوان یکی از مهم‌ترین مسابقات تصویرگری جهان زیر نظر دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) هر دو سال یک بار در شهر براتیسلاوا کشور اسلواکی برگزار می‌شود و کانون به عنوان نماینده ایرانی این مسابقه در هر دوره با اعلام فراخوان به ناشران و جمع‌آوری آثار برگزیده تصویرگران ایرانی، اقدام به برگزاری نشست داوری با حضور تصویرگران و کارشناسان برگزیده این حوزه می‌کند.

بر همین اساس نشست داوری این آثار در روز ۱۵ اسفند ۹۷ با حضور فریده شهبازی، سحر ترهنده، فرشید مثقالی، علی بوذری و علی هاشمی شهرکی برگزار و از میان ۱۲۳ آثار ۱۵ تصویرگر انتخاب شد.

جوایز این مسابقه شامل جایزه بزرگ به ارزش ۳ هزار دلار، پنج سیب طلایی به ارزش ۱۵۰۰ دلار و پنج مدال ویژه به ارزش هزار دلار است.

هم‌چنین برنده جایزه اول می‌تواند در نمایشگاه بعدی به‌صورت مستقل شرکت کند و آثار خود را به نمایش بگذارد.

یادآوری می‌شود برندگان نهایی این مسابقه در مهر ۱۳۹۸ (ماه اکتبر ۲۰۱۹) اعلام خواهد شد.