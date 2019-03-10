مراکز مشاوره دانشجویی برتر سال ۹۷ معرفی شدند/دانشگاه تهران در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور را ارزیابی کرد که بر اساس آن دانشگاه تهران همانند سال‌های گذشته به عنوان مرکز مشاوره ممتاز معرفی شد.

بر اساس این ارزیابی مرکز مشاوره یک دانشگاه در سطح ممتاز، مرکز مشاوره ۹ دانشگاه در سطح برتر، مرکز مشاوره ۹ دانشگاه در سطح نمونه، مرکز مشاوره ۹ دانشگاه در سطح فعال و مرکز مشاوره ۳ دانشگاه در سطح ساعی قرار گرفتند.

بر اساس اعلام دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، مراکز مشاوره دانشگاه‌های فردوسی مشهد، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، شهرکرد، بجنورد، هنر اصفهان و صنعتی کرمانشاه در سطح مراکز برتر معرفی شدند.

همچنین مراکز مشاوره دانشگاه‌های تبریز، علامه طباطبایی، اصفهان، صنعتی شاهرود، کردستان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دامغان، صنعتی ارومیه و هنر اسلامی تبریز در رتبه مراکز نمونه قرار گرفتند.

مراکز مشاوره دانشگاه‌های گیلان، شهید باهنر کرمان، بیرجند، رازی کرمانشاه، علم و صنعت ایران، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بناب و صنعت نفت در سطح مراکز مشاوره فعال معرفی شدند.

مرکز مشاوره دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، سید جماالدین اسدآبادی و شاهد نیز در میان مراکز با سطح ساعی انتخاب شدند.