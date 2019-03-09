حسین حمید پور پیش از ظهر امروز شنبه در آئین کاشت نهال در پارک معلم آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر این اساس امروز پنج هزار نهال و در مجموع ۴۰ هزار نهال در مناطق مختلف آبادان در طول هفته کاشته می‌شود.

به گفته وی، نهال‌های قابل کشت شامل نخل، شیشه شور، برهان گلی، گل کاغذی و انجیر معابر است.

حمید پور اظهار کرد: ۲۰۰ نهال جدید به نام «گواوا» که بومی آمریکای مرکزی و جنوبی است امروز در بوستان معلم آبادان کاشته شد.

شهردار آبادان، ویژگی‌های این نهال مثمر را سازگاری با آب و هوای منطقه نام برد و تصریح کرد: این نخستین باری است که از این‌گونه در استان خوزستان کاشته می‌شود.

حمید پور گفت: ۳۰ هزار نهال گل نیز طی هفته منابع طبیعی در مناطق مختلف آبادان به شهروندان اهدا می‌شود.