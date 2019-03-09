هند هم واردات زباله را ممنوع کرد/آمریکا با بحران زباله روبرو شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، هند واردات زباله‌های جامد پلاستیکی به این کشور را به طور کامل ممنوع کرد و باعث شد ایالات‌متحده آمریکا، بار دیگر یکی از خریداران بزرگ زباله‌های خود را پس از چین از دست بدهد.

سال گذشته، چین با آغاز جنگ تجاری با آمریکا، واردات زباله از خارج این کشور را ممنوع کرد.

یک مقام مسئول از وزارت محیط زیست هند، اعلام کرد: دولت حالا به وسیله اصلاح قانون زباله‌های خطرناک در ۱ مارچ، واردات زباله‌های پلاستیکی خطرناک را کاملاً ممنوع می‌کند.

قبل از اجرایی شدن این ممنوعیت، هند به دولت‌های محلی در مناطق ویژه اقتصادی اجازه داده است تا زباله‌های خارجی را انبار کنند.

هند که به شدت تحت فشار انباشت زباله‌های داخلی بازیافت نشده خود قرار دارد، حالا با تغییر سیاست‌گذاری، تمرکز خود را به روی کم کردن فاصله تولید زباله داخلی با ظرفیت بازیافت زباله، قرار داده است.

هدف نهایی این کشور آن است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، تولید پلاستیک یک‌بار مصرف را کنار بگذارد و کاملاً از پلاستیک بازیافتی استفاده کند.

کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، که عادت کرده‌اند چندین دهه زباله خود را به خارج از مرزهای خود منتقل کنند، در داخل ظرفیت بسیار محدودی، برای بازیافت زباله دارند. پس از اینکه سال گذشته، چین واردات ۲۴ نوع زباله جامد را ممنوع کرد و محدودیت‌های سختی برای واردات زباله وضع کرد، آمریکا تلاش کرد برای زباله خود مقاصد جایگزینی پیدا کند و آنها را به هند و ویتنام ارسال کرد.

با کنار رفتن چین و حالا هند از جمع گزینه‌های آمریکا، مراکز بازیافت این کشور در رویارویی با حجم عظیم زباله، دچار چالش‌های بزرگ‌تری شده‌اند.

ممنوعیت واردات زباله به هند درست هم‌زمان با بالا گرفتن اختلافات تجاری با آمریکا انجام می‌شود. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد خواهان خارج کردن هند از لیست کشورهای با تجارت بدون تعرفه با آمریکا است. هند به واسطه بودن در این لیست سالانه ۵.۶ میلیارد دلار کالا را بدون تعرفه به آمریکا صادر می‌کرد.