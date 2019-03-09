شمخانی: روابط گرم و دوستانه ایران و آذربایجان علیه هیچ کشوری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «المار محمد یار اف» وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان عصر امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون تحولات منطقه و راه کارهای گسترش همکاری‌های دوجانبه با وی گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو کشور همسایه اظهار داشت: توسعه روابط همه جانبه بویژه ارتقا مناسبات اقتصادی میان تهران و باکو خواست و اراده مردم و رهبران دو کشور بوده و به نفع امنیت و ثبات در منطقه است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه مرزهای مشترک فرصتی ارزشمند و دروازه‌های صلح و دوستی میان دو کشور است، افزود: ظرفیت‌های فراونی برای افزایش سطح تعاملات تجاری میان دو کشور وجود دارد که می‌تواند موجب رفاه، ثبات و امنیت دو کشور شود.

وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای رفع موانع تحقق توافقات جامع میان دو کشور آمادگی کامل دارد.

علی شمخانی گفت: تکمیل راه آهن شمال، جنوب برای منطقه و نیز آذربایجان به لحاظ پیشبرد توافقات و همکاری‌های تجاری و اقتصادی بسیار ضروری بوده و موجب توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های ترانزیت و حمل و نقل خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: روابط گرم و دوستانه ایران و آذربایجان علیه هیچ کشوری نبوده و هرگز تحت تأثیر عوامل مخرب منطقه‌ای و فرامنطقه ای قرار نخواهد گرفت.

«المار محمد یار اف» وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با اثربخش خواندن گفتگوهای صورت گرفته میان مقامات دوکشور گفت: جمهوری آذربایجان مایل به افزایش مبادلات و همکاری‌های همه جانبه با ایران بوده و در این مسیر از ابتکارات و پیشنهادات ارائه شده استقبال می‌نماید.

وی افزود: باکو به روند ارتقا همکاری‌های اقتصادی با تهران ادامه خواهد داد و تحریم‌ها نمی‌تواند بر روابط خوب دوکشور اثر منفی داشته باشد.